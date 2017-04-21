Süper Loto sonuçları 20 Nisan 2017: Süper Loto’da yeni devir serisi başladı!

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmadı. Yaklaşık bir buçuk milyon liralık büyük ikramiye haftaya yapılacak Süper Loto çekilişine devir etti. Peki Süper Loto'da hangi sayılar çıktı? İşte Süper Loto sonuçları ve bu haftanın şanslı sayıları...

Süper loto çekildi. Geçen hafta yapılan Süper Loto çekilişinde dokuz haftalık devir sonrası 26 milyona çıkan büyük ikramiyeyi altı bilen iki kişi paylaşmıştı. Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapılan Süper Loto 496. hafta çekilişinde altı bilen olmadı ve büyük ikramiye haftaya devir etti. Süper Loto’da yeni bir devir serisi mi başlıyor? İşte Süper Loto sonuçları ve haftanın şanslı sayıları…

Süper Loto 20 Nisan çekilişinde altı bilen çıkmadı ve bir milyon 507 bin 648 lira 22 kuruş olan büyük ikramiye önümüzde hafta yapılacak çekilişe devir etti. Böylece haftaya yapılacak Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 3 milyonun üzerine çıkması kesinleşti.

Süper Loto’nun bu haftaki kazandıran numaraları; 3 – 6 – 22 – 24 – 33 – 37 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde diğer sayılara verilen ikramiye miktarları ise şöyle; 5 bilen 47 kişi 9 bin 980 lira doksanar kuruş, 4 bilen 3 bin 84 kişi 163 lira otuz beşer kuruş, 3 bilen 64 bin 911 kişi 13 lira kırkar kuruş ikramiye alacak.