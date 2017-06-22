Süper Loto sonuçları (22 Haziran) Süper Loto’da rekor!

Milyonlarca kişinin şansını denediği ve sonucunu merakla beklediği Süper Loto sonuçları belli oldu. 9 haftadır devreden ve 20 milyonu aşan Süper Loto çekilişi dün akşam yapıldı. Şansını deneyen milyonlarca kişi Süper Loto sonuçlarını ve Süper Loto numaralarını merak ediyor. İşte sonuçlar…
9 haftadır devir eden ve rekor bir seviyeye ulaşan Süper Loto sonuçları belli oldu. Milyonlarca insanın bir umutla şansını denediği ve sonucunu merakla beklediği Süper Loto sonuçlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte 22 Haziran Süper Loto sonuçları…
SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto 505. haftanın kazandıran numaraları; 03, 05, 20, 37, 44 ve 48 olarak belirlendi.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmadı.
22 Haziran Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu;
6 bilen kişi sayısı : 10. Devir
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25.066.109,96 TL
5 bilen kişi sayısı : 113
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.003,30 TL
4 bilen kişi sayısı : 7.529
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 193,65 TL
3 bilen kişi sayısı : 167.014
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,05 TL