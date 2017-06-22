Süper Loto sonuçları (22 Haziran) Süper Loto’da rekor!

Haftanın en çok merak edilen olaylarından biri olan Süper Loto sonuçları belli oldu. Dokuz haftadır üst üste devrederek rekor bir seviyeye gelen ve yaklaşık 25 milyonu bulan büyük ikramiyenin sonuçları açıklandı. Yılbaşında çeyrek biletin ikramiyesi olan 15 milyonu bile geçen Süper Loto, önümüzdeki hafta yarım biletin ikramiyesi olan 30 milyona yaklaşacak. Şansını deneyen milyonlarca kişi Süper Loto sonuçları ve Süper Loto haftanın numaralarını merak ediyor. İşte tüm bu soruların cevapları...

Milyonlarca kişinin şansını denediği ve sonucunu merakla beklediği Süper Loto sonuçları belli oldu. 9 haftadır devreden ve 20 milyonu aşan Süper Loto çekilişi dün akşam yapıldı. Şansını deneyen milyonlarca kişi Süper Loto sonuçlarını ve Süper Loto numaralarını merak ediyor. İşte sonuçlar…

9 haftadır devir eden ve rekor bir seviyeye ulaşan Süper Loto sonuçları belli oldu. Milyonlarca insanın bir umutla şansını denediği ve sonucunu merakla beklediği Süper Loto sonuçlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte 22 Haziran Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 505. haftanın kazandıran numaraları; 03, 05, 20, 37, 44 ve 48 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmadı.

22 Haziran Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu;

6 bilen kişi sayısı : 10. Devir

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25.066.109,96 TL

5 bilen kişi sayısı : 113

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.003,30 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.529

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 193,65 TL

3 bilen kişi sayısı : 167.014

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,05 TL