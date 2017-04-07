Süper Loto sonuçları 6 Nisan: İşte 494. hafta Süper Loto sonucu ve sayıları

Süper Loto çekilişi yapıldı ve 494. haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde 9. kez altı bilen olmayınca büyük ikramiye yine devir etti. 20 milyonu aşan Süper Loto ikramiyesinin haftaya yapılacak çekilişe kadar yirmi beş milyon lirayı bulması bekleniyor. İşte 6 Nisan 2017 tarihli Süper Loto çekilişi sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve kazanılan ikramiye miktarları dağılımı...

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Geçen hafta sekinci kez altı bilenin çıkmadığı Süper Loto yaklaşık 16.5 milyon devir edince şans oyunları sevenler daha fazla ilgi gösterdiler ve heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Fakat 6 Nisan Süper Loto çekilişinde yine altı bilen çıkmadı ve 20 milyonu aşan devasa ikramiye haftaya devir etti. Süper Loto’nun haftaya yapılacak çekilişinde ikramiyenin 25 milyonu bulması bekleniyor. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye tutarları…

Süper Loto 494. haftanın kazandıran numaraları; 4, 8, 14, 16, 32, 49 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 6 Nisan 2017 tarihli Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 20 milyon 449 bin 409 lira doksan yedi kuruş olan ikramiye haftaya devir etti.

Süper Loto’nun 494. hafta çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 117 kişi 10 milyon 431 lira onar kuruş, 4 bilen 8 bin 70 kişi 162 lira yetmişer kuruş ile 3 bilen 158 bin 637 kişi 14 lira yirmişer kuruş ikramiye kazandılar.

SON SEKİZ HAFTADA DEVİR EDEN SÜPER LOTO’DA ÇIKAN SAYILAR

30 Mart Süper Loto sayıları: 2, 3, 35, 38, 40, 54

23 Mart Süper Loto sayıları: 10, 13, 18, 38, 41, 52

16 Mart Süper Loto sayıları: 1, 7, 19, 40, 42, 51

9 Mart Süper Loto sayıları: 14, 18, 21, 32, 48, 54

2 Mart Süper Loto sayıları: 4, 13, 25, 27, 29, 33

23 Şubat Süper Loto sayıları: 5, 19, 20, 29, 36, 40

16 Şubat Süper Loto sayıları: 6, 10, 28, 29, 47, 53

9 Şubat Süper Loto sayıları: 20, 23, 27, 29, 40, 48