Süper Loto yeni bir rekora koşuyor! İşte Süper Loto’da en çıkan numaralar

Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye 20 milyona çıkması bekleniyor. Şans oyunları seven ve zengin olmanın hayallerini kuranlar soluklarını Süper Loto oynamak için bayilerin önünde aldı. Bu akşam çekilecek Süper Loto 493. hafta öncesi bu yüzden heyecan büyük. Süper Loto'da en çok çıkan sayılara bakarak kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Haberimizde Süper Loto'da en çok sayılar ile birlikte son sekiz haftanın çıkan numaralarını sizler için hazırladık. İşte Süper Loto'da en çok çıkan sayılar...

Süper Loto’da büyük ikramiye her hafta giderek artıyor. Süper Loto’da son 8 hafta altı bilen çıkmadığı için ikramiye miktarının 20 milyonu bulması bekleniyor. Süper Loto’da geçen hafta 8. kez altı bilen çıkmadığı için 16 milyon 527 bin 37 lira elli altı kuruş ikramiye devir etti. Bu hafta ise daha yüksek rağbet görecek olan Süper Loto’da büyük ikramiyenin yirmi milyon lirayı bulması içten bile değil. Peki Süper Loto’da en çok hangi sayılar çıktı? İşte Süper Loto’nun son sekiz haftada devir ettiren sayıları ve Süper Loto’da en çok sayılar..

SON SEKİZ HAFTADA DEVİR EDEN SÜPER LOTO’DA ÇIKAN SAYILAR

30 Mart Süper Loto sayıları: 2, 3, 35, 38, 40, 54

23 Mart Süper Loto sayıları: 10, 13, 18, 38, 41, 52

16 Mart Süper Loto sayıları: 1, 7, 19, 40, 42, 51

9 Mart Süper Loto sayıları: 14, 18, 21, 32, 48, 54

2 Mart Süper Loto sayıları: 4, 13, 25, 27, 29, 33

23 Şubat Süper Loto sayıları: 5, 19, 20, 29, 36, 40

16 Şubat Süper Loto sayıları: 6, 10, 28, 29, 47, 53

9 Şubat Süper Loto sayıları: 20, 23, 27, 29, 40, 48

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Süper Loto’da en çok çıkan sayılar, bu durumlarda önemi artıyor. Haberimizde istatistiki olarak Süper Loto çekilişlerinde en çok çıkan sayıları derledik. Süper Lotoda en çok çıkan sayıları incelediğimizde 35 rakamı şu ana kadar çıkan en çok sayı olarak göze çarpıyor. İstatistik son 285 haftayı kapsamaktadır. Süper Loto’da en az çıkan rakam ise 52.

Yapılan istatistikî araştırmalara göre Süper Loto’da en çok çıkan sayılar şunlar: 9 – 12 – 30 – 31 – 32 – 35 – 37 – 39 – 46

Süper Lotoda en az çıkanlar sayılar ise: 3 – 4 – 5 – 6 – 25 – 33 – 34 – 38 – 52

SÜPER LOTO’DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Loto 493. hafta kazandıran numaraları; 2, 3, 35, 38, 40 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto 30 Mart çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. Süper Loto haftaya yapılacak çekilişe 16 milyon 527 bin 37 lira 56 kuruş devir etti.

30 Mart Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 66 kişi 13 bin 719 lira yetmişer kuruş, 4 bilen 4 bin 306 kişi 225 lira yetmişer kuruş ve 3 bilen 99 bin 956 kişi 16 lira seksener kuruş ikramiye kazandılar.

Süper Loto tarihinde şimdiye kadar en büyük ikramiye çekilişin 73. haftasında 12 Mart 2009'da 49 milyon 817 bin 807 lira olmuştu. 6 bilen iki talihli yaklaşık 25 milyon liralık ikramiye kazanmıştı.