Survivor’da kim elendi? İşte adaya veda eden isim!

Survivor tutkunlarının merakla beklediği soru cevabını buldu. Her hafta bir kişinin veda ettiği Survivor adasına bu hafta kim veda etti. Survivor'da kim elendi? Survivor'da elenen isim hangi takımdan oldu? Survivor'ın 14 Mart gecesi yayınlanan bölümü hakkında ayrıntılar...

Survivor tutkunlarının merakla beklediği soru cevabını buldu. Her hafta bir kişinin veda ettiği Survivor adasına bu hafta kim veda etti. Survivor'da kim elendi? Survivor'da elenen isim hangi takımdan oldu? Survivor'ın 14 Mart gecesi yayınlanan bölümü hakkında ayrıntılar...

Survivor’da bir eleme gecesi daha heyecan dolu geçti. Survivor’ın dün gece yayınlanan bölümünde elenen isim kim oldu? SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor adasına veda eden yarışmacı kim? İşte Survivor’da 14 Mart tarihli yarışmada elenen isim…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

İki dokunulmazlığı kaybeden ünlülerde gerilim hakimdi ve oyun sonrası konseylere de bu yansıdı. Mesajların paylaşılmasından sonra oylamaya geçildi ve SMS sonuçları geldiğinde Survivor'da kim elenecek sorusu cevabını buldu. Yapılan iki konsey sonucu Şahika, Adem, Fatih ve Pınar Ünlüler takımından eleme için SMS'e kalan isimler oldu ve bu dört isimden biri adaya veda etti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen yarışmacının ismini açıkladı. SMS sonucuna göre en az oyu alan isim Fatih oldu ve Fatih Survivor'dan elendi.

SURVİVOR’DA ELENEN FATİH HÜRKAN KİMDİR?

Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. İTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Fatih Hürkan, 1998'de Best Model of Turkey'de 2. seçildi ve mankenliğe başladı. 1998'de başrolünü Emrah'ın oynadığı Unutabilsem (Kaya Ererez/TV) dizisinde küçük bir rolle ilk kez kamera karşısına geçti. Bulut Bey ile başrole geçti, daha sonra kötü adam rollerinin aranan ismi oldu.

Bir süre Şahika Tekand Studio'sunda oyunculuk eğitimi aldı. Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda Aman Hayret, Biraz Gayret oyunuyla da sahnede profesyonel oldu. Kral TV'de sunuculuk yaptı ve 100'ün üzerinde Reklam filminde rol aldı. 2 sinema filminde yer aldı.