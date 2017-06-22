Tapu Kadastro kaç personel alacak? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün KPSS puanıyla personel alımı için tercih işlemleri başladı. Peki Tapu Kadastro personel alımı başvurusu nasıl ve nereye yapılacak? Toplam kaç personel alınacak?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, KPSS puanıyla toplam 1300 kişiyi işe alacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada personel alımı için tercihlerin başladığı duyuruldu. Peki Tapu Kadastro personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TAPU KADASTRO 1300 PERSONEL ALACAK

Devlet Personel Başkanlığı’nın web sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 487 adet büro personeli ve 813 adet tekniker ünvanlı personel alınacak.

Personel alımı Ölçme, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS B grubu puan sıralamasıyla yapılacak. Ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapmak isteyen adaylar için tercih kılavuzuna, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans), ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için ise 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Önlisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı, en az 60 olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

ÜCRETLER HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecek.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Yerleştirme ücreti 15,00 TL'dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatırmaları gerekiyor. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.