O Ses Türkiye'de Taylan Bayri seslendirdiği "Yalnızlık Senfonisi" adlı şarkısıyla adını finale yazdırmayı başardı. Peki, Taylan Bayri kimdir?

O Ses Türkiye'de seslendirdiği ‘Yandım' şarkısıyla tüm jüriyi döndürmeyi başaran Taylan Bayri Hadise'nin takımına dahil olmuştu. Her geçen gün başarısını artıran ve yarı finalde “Yalnızlık Senfonisi” şarkısını seslendiren Taylan Bayri finale yükseldi.

TAYLAN BAYRİ KİMDİR?

21 yaşındaki Taylan Buğra Bayri, Samsun’da dünyaya gelmiştir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Bayri, henüz 6 yaşındayken Türk Sanat Müziği söylemeye ve 10 yaşında yerel konserlere katılmaya başlamıştır.

Küçük yaşlarda verdiği bir röportajda doktor olmak istediğini ve müzikle mesleğinin ardından ilgilenmek istediğini dile getiren Taylan Bayri, yıllar sonra bu hayalini gerçekleştirmek için O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve Hadise’nin takımına dahil olmuştur.

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Taylan Bayri ‘Yandım’ şarkısını seslendirmiş ve tüm jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.