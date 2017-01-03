Telefonla konuşurken çizdiğiniz şekiller ruh halinizi ele veriyor!

Telefonla konuşurken ve ya önünüzde duran kalem kağıtla çizdiğiniz şekillerin ne anlam ifade ettiğini hiç düşündünüz mü?

Telefonla konuşurken ve ya önünüzde duran kalem kağıtla çizdiğiniz şekillerin ne anlam ifade ettiğini hiç düşündünüz mü?

Çoğu zaman farkında olmadan telefonla konuşurken, bir işle meşgul olurken önümüzde duran kağıt ve kalemle rastgele çizimler yaparız. Bu yaptığımız çizimler ruh halinize dair ipuçları vermektedir.

Son zamanlarda psikologlar, kişilerin ruh dünyalarına ayna tutmak amacıyla bu küçük şekillerden yararlanmaya başladılar…

Bu konudaki ilk araştırmalar ve bulgular, psikanalizin babası sayılan Sigmund Freud’un sayesinde saptanmıştı. Psikiyatristler, ellerinin altındaki örnekler sayesinde hastalarının sorunlarını daha kolay günışığına çıkarmaya başlamışlardı.

Sakın, ‘‘Ben hiç öyle şekiller çizmem'' demeyin. Mutlaka zaman zaman farkında olmadan siz de bir şeyler karalamışsınızdır.

İşte çoğunluğun çizdiği şekiller ve anlamları…

KARIŞIK DESENLER

Duygularını belli etmekten kaçınmayı ve takıntıları olan bir karakteri temsil etmektedir.

KALP ÇİZMEK

Kalp çizmek özel birisine karşı hissedilen duygusal yakınlığın göstergesidir.

BÜYÜK YA DA KÜÇÜK EV

Çizdiğiniz ev düzgün hatlara sahipse güvenlik ihtiyacını ortaya koymaktadır; yamuk çizgilerle çizilmişse kişinin yaşadığı ortamdaki huzursuzluğunu temsil eder.

ÇİÇEK ÇİZMEK

Düzgün ve bir arada çizilen çiçek; kişinin sosyal oluşunu, sapı eğri çizilen çiçek ise endişeyi gösterir. Çiçeklerden gül, genellikle detaylara çok önem veren, alıngan kişiler tarafından çizilir.

ŞEKİLLİ İSİM YAZMAK

Eğer kendi isminizi yazıyorsanız bu biraz dikkat çekmekten hoşlandığınızı temsil etmektedir. Başkasının adını yazıyorsanız bu o kişiyi düşündüğünüzün göstergesidir.

ÇİZGİLER

Düz çizgiler kişinin sözünü sakınmayan, az ve öz konuşan kişiler olduğunu gösterir

Paralel çizgiler çizen kişiler soğukkanlı ve hemen harekete geçebilen kişilerdir.

Dalgalar, yeni ve ilginç fikirleri olan, daha çok sanatsal eğilimi olan kişiler tarafından çizilir.

Yuvarlak zikzaklar, romantizm duygusunun yoğunluğunu gösterir.

Dik ve keskin zikzaklar ise sakin olamayan bir karakterin belirtisidir.