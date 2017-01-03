TEOG sonuçları ne zaman? MEB’den son dakika açıklaması…

"TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu cevabını buldu. Sekizinci sınıf öğrencilerinin en çok merak ettiği TEOG sonuçları bugün açıklanacak...

"TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu cevabını buldu. Sekizinci sınıf öğrencilerinin en çok merak ettiği TEOG sonuçları bugün açıklanacak...

Yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi 23 – 24 Kasım tarihleri arasında hayatlarının en kritik sınavına girdi. Güzel bir liseye giriş yapmak isteyen öğrenciler bir an önce TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar.



TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çocuklarının iyi bir lisede eğitim görmesini isteyen veliler de en az öğrenciler kadar heyacanlı… Onlar da TEOG sınav sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyorlar. MEB’den gelen son dakika açıklamasında ise TEOG sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı duyuruldu.

TEOG sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

TEOG SONUÇLARI

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB tarafından açıklanan iş takvimine göre 15 tatil yani yarı yıl tatili, 20 Ocak Cuma günü başlayacak. Öğrenciler için ikinci eğitim öğretim dönemi ise 6 Şubat Pazartesi başlayacak ve öğrenciler 16 gün tatil yapmış olacaklar…

TEOG PUAN HESAPLAMA

Sınav soru ve cevaplarının açıklanmasından sonra öğrenciler ve veliler tahmini puanı teog-puan.hesaplama.net adresinden öğrenebilir. Tabiki bu puanlar nihai sonuçları vermeyebilir. Asıl sonuçlar MEB tarafından Ocak ayında açıklanacak. MEB’in oluşturduğu puan hesaplama robotu gerçeğe en yakın sonuçları veriyor.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıf AOSP'si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alımında kullanılan “ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan” hesaplanacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.