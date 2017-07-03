TEOG tercih robotu: TEOG lise tercihleri hakkında önemli detaylar!

Lise eğitimlerine başlayacak öğrenciler heyecanla TEOG sınavlarına girdiler ve geçtiğimiz haftalarda sonuçlara eriştiler. Birkaç gün önce açıklanan YEP puanlarıyla yerleştirmeye esas puanlarını da edinen öğrenciler şimdi tercih telaşında. Lise tercihlerine rehberlik desteği vermek amacıyla MEB tercih robotu yayınladı, işte tercihler hakkında detaylar...

Eğitim hayatlarında kademe atlayarak liseye başlayacak olan birçok öğrenci lise tercihlerini bekliyor. Lise tercihlerinin ne zaman başlayacağı kadar, nasıl yapılacağı da önem taşıyor. Sadece 25 okula kadar tercih yapabilecek olan öğrencilerin bu okulları özenle seçmesi gerekiyor. MEB’in yayınladığı tercih robotuna aşağıdaki linkten ulaşarak, tercihlerinizi şekillendirecek detaylara erişebilirsiniz.

TEOG TERCİH ROBOTU

LİSELERE KAYITLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, YEP (Yerleştirme Esas Puanı) açıklandıktan sonra veli ve öğrencilerin kayıt telaşı başlayacağına dikkat çekerek, “Bu süreci doğru yönetmek için şimdiden bir yol haritası oluşturulması gerekiyor. Seçeceğiniz okul türüne göre kaçırmamanız gereken üç tercih ve kayıt dönemi var” dedi. Yılmaz, şunları söyledi: “Bir okula ön kayıt yaptıra bilmeniz için sizin puanınızın okulun ilan ettiği puana denk veya üzerinde olması gerekir. Puanınızın yettiği birden fazla okula ön kayıt yaptırabilirsiniz. Birinci ön kayıt dönemi sonunda yapılan başvurular puan sırasına göre dizilerek asıl liste ve yedek liste oluşturulacak. Birinci kayıt döneminde asıl listesine girdiğiniz okula kayıt işlemini kesinleştirmeden önce, daha çok istediğiniz özel okulun kayıtlarında, açık olup olmadığını en son giren öğrencinin puanının sizin puanınıza ne kadar yakın olduğunuzu araştırınız.

İkinci ve üçüncü ön kayıt sonrası kesin kayıtlarda saat 15:00’e kadar kesin listede olanların, saat 15:00’den sonra açık kalması durumunda ön kayıt yaptırmış olanların kesin kayıtları yapılacak. Serbest kayıt günlerinde her özel okul kendi kayıt yöntemini internet sitesinden ilan eder.”

Özel okullardan birine kesin kayıt yaptırmış olan adayların TEOG tercihinde bulunamadığını söyleyen Yılmaz, “Tematik Liseler Eğitim Sistemimize bu yıl girecek olan liselerdir. Bu okulların hangileri olduğu ve hangi ilde kaç okul olacağı 30 Haziran’da tercihlere esas kontenjan tablolarında yayınlanacak” diye konuştu.