TEOG tercihleri başladı mı? Tüm liselerin puanları ve yüzdelik dilimleri (MEB)

Lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler büyük bir heyecanla TEOG tercihlerinin başlamasını bekliyor. TEOG tercihlerini yapacak olan öğrenciler liselerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi taban ve tavan puanlarını merak eden öğrenciler tercihler başlamadan okul puanlarını araştırıyor. İşte yüzdelik dilimler ve detaylar...

MEB’e bağlı tüm liselerin taban ve tavan puanları TEOG tercihleri daha başlamadan yayınlandı. Seçecekleri liseleri belirlemeye başlayan öğrenciler her il için ayrı ayrı lise yüzdelik dilimlerini ve puanlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden öğrenebilecekler. Ayrıca öğrenciler tercihlerin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini de merak ediyor. TEOG tercihleri 14 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve on gün sürecek, 24 Temmuz’da biten tercihlerde en fazla 25 okul tercih edilebilecek. Aşağıdaki link üzerinden okulların puanlarını öğrenebilirsiniz…

TÜM ŞEHİRLER İÇİN TABAN VE TAVAN LİSELERİN PUANLARI

ÖZEL OKUL KAYITLARI 13 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK

Özel okul kayıtları 13 Temmuz’a kadar sürecek. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, özel okulun nasıl seçilmesi gerektiğini anlattı. Özel okul kayıtları bugün başladı. Kayıtlar, 13 Temmuz'a kadar sürecek. Bununla birlikte, velileri de okul seçimi telaşı sardı. Türkiye Özel okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, özel okul seçiminin nasıl yapılmasını gerektiğini anlattı.

Öncelikle velilerin özel okulu tercih etme nedenlerini anlatan Dal, birinci olarak yabancı dili neden olarak sıraladı: “Resmi okullarla özel okullar kıyaslandığında özel okulların yabancı dile yoğunlaşmaları, buna verdikleri önem ortaya çıkıyor. İkinci nedense özel okullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı. Devlette bir öğretmene ortalama 20 öğrenci düşerken, özel okulda bir öğretmene 7-8 öğrenci düşüyor. Bu da eğitimi, kaliteyi artıran bir unsur.”

TEMATİK LİSELER EĞİTİM HAYATINA BAŞLIYOR

İstanbul’da 6, Sivas, Samsun, Sakarya, İzmir, Erzurum, Bursa, Konya, Antalya, Adana ve Ankara’da birer olmak üzere Türkiye genelinde 16 tematik lise, proje okulu kapsamında faaliyet gösterecek. Bu okullar, bir meslek alanında faaliyet gösterecek ve bulunduğu ilde, alana ilişkin çalışan büyük ölçekli sektör temsilcileriyle en az 10 yıl boyunca işbirliğinde bulunacak. 16 tematik lisenin uzmanlık alanları ve bulundukları iller şöyle;

– Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Adana, Seyhan) – Motorlu araçlar teknolojisi

– Mehmet Rüştü Uzel Kimya Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Ankara, Yenimahalle) – Kimya teknolojisi

– Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Antalya, Aksu) – Uçak bakımı

– Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bursa, İnegöl) – Mobilya ve iç mekân tasarımı

– Erzurum Yakutiye Elektrik- Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Erzurum, Yakutiye) – Elektrik-elektronik teknolojisi

– Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmir, Çeşme) – Denizcilik

Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konya, Beyşehir) – Makine teknolojisi n Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sakarya, Arifiye) – Motorlu araçlar teknolojisi

– Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Samsun, Tekkeköy) – Biyomedikal cihaz teknolojileri,

– Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sivas, Merkez) – Bilişim teknolojileri n Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Küçükçekmece) – Plastik teknolojisi

– TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Küçükçekmece) – Ayakkabı ve saraciye teknolojisi n Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Küçükçekmece) – Kuyumculuk

– Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Pendik) – Metal teknolojisi

– Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Pendik) – Seramik ve cam

– Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul, Zeytinburnu)- Tekstil.