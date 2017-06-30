TEOG YEP sonuçları sorgulama: (E-OKUL YEP SORGULAMA SİSTEMİ)

Yerleştirmeye esas puanlar açıklandı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama sistemine birçok öğrenci ve velisi akın etti. MEB'in yayınladığı YEP sonuçlarının nasıl kontrol edileceğine dair detayları araştıran vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde ve E-Okul sisteminde yoğunluklara sebep oldu. İşte ayrıntılar...

TEOG YEP sonuçları açıklandı, sonuç heyecanlanı tercih heyecanına dönüştü. TEOG tercihleri hangi tarihlerde başlayacak. Lise kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından yayınlanan TEOG lise süreci hakkına merak edilen detaylar…

YEP SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

YERLEŞTİRME SÜRECİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

30 Haziran 2017: Yerleştirme Esas Puanların ve Tercihlere Esas Kontenjan

Tablolarının İlanı

14-24 Temmuz 2017: Yerleştirme için tercihlerin alınması

11 Ağustos 2017: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlanı

14 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

21 Ağustos 2017: 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

21-25 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Başvurularının Alınması

28 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

28 Ağustos-6 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Başvurularının Alınması

08 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı

TERCİHLER YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz , Tercih Listesi

oluştururken dikkat etmeniz gerekenleri maddeler halinde sıraladı.

 Tercih Listenizde 25 Okula yer verebilirsiniz.

 Tercih Listenizde yer vereceğiniz okulların tercihe esas kontenjan tablolarından seçmeniz

gerekiyor.

 Tüm tablolardan seçtiğiniz gitmeyi düşündüğünüz okulları, bir önceki yılın yüzdelik dilimini

dikkate alarak istek sıranıza ve karma olarak sıralayınız.

 Aynı yüzdelik dilimindeki okullardan evinize yakın olanı tercih ediniz.

 Tercih listenize son şeklini vermeden önce sizin yüzdelik diliminize denk 1-5 puan üstte ve 1-5

puan altta olan okulları yerinde görünüz.(Bu okullar kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğu

okullardır.)

 Tercih listenizi oluşturduktan sonra mezun olduğunuz Okul Müdürlüğü aracılığı ile tercih

işlemlerinizi onaylatıp bir çıktısını alarak sonuçların açıklanmasını bekleyiniz.