Tuvana Türkay en son Ata Demirer'in "Olanlar Oldu" filmi ile karşımıza çıktı. Peki, güzelliği ile dikkat çeken Tuvana Türkay kimdir?

Tuvana Türkay en son Ata Demirer'in "Olanlar Oldu" filmi ile karşımıza çıktı. Peki, güzelliği ile dikkat çeken Tuvana Türkay kimdir?

Tuvana Türkay son olarak oynadığı Ata Demirer’in “Olanlar Oldu” filmi ile gündeme geldi. Güzelliği ile dikkat çeke oyuncu daha önce “Kara Para Aşk” dizisiyle adını duyurmuştu.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Güneş Koleji’ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde sürdüren güzel oyuncu, ilk dizi deneyimini 2009’da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakteriyle yaşadı. Büyük çıkışını ise 2011-2012 yıllarında ekrana gelen Yer Gök Aşk dizisindeki Bade Palalı karakteriyle yaşadı.Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası’nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi ve büyük beğeni kazandı.

FİLMLER

2013 Eksik Sayfalar

2015 En Güzeli

2015 Güvercin Uçuverdi

2015 Bizans Oyunları

2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı

2016 Sen Sağ Ben Selamet

2017 Olanlar Oldu

Televizyon

2009 Ayrılık Kevok

2010 Nakş-ı Dil Sultan

2010 Yer Gök Aşk

2014 Kara Para Aşk

2016 Oyunbozan