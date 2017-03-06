Tuvana Türkay kimdir?

Tuvana Türkay son olarak oynadığı Ata Demirer’in “Olanlar Oldu” filmi ile gündeme geldi. Güzelliği ile dikkat çeke oyuncu daha önce “Kara Para Aşk” dizisiyle adını duyurmuştu.
Tuvana Türkay, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Güneş Koleji’ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde sürdüren güzel oyuncu, ilk dizi deneyimini 2009’da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakteriyle yaşadı. Büyük çıkışını ise 2011-2012 yıllarında ekrana gelen Yer Gök Aşk dizisindeki Bade Palalı karakteriyle yaşadı.Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası’nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi ve büyük beğeni kazandı.
2013 Eksik Sayfalar
2015 En Güzeli
2015 Güvercin Uçuverdi
2015 Bizans Oyunları
2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı
2016 Sen Sağ Ben Selamet
2017 Olanlar Oldu
2009 Ayrılık Kevok
2010 Nakş-ı Dil Sultan
2010 Yer Gök Aşk
2014 Kara Para Aşk
2016 Oyunbozan