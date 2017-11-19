Üçüncü ve dördüncü ayak parmağını birbirine bantlarsanız bakın ne oluyor?

Bant kullanarak ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağını birbirine yapıştırın. Bu bağlama işlemi, ayak ağrınızın azalmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Bu bilgiler hem hayatınızı değiştirecek hem de kolaylaştıracak.

İşte onlardan bazıları:

Sert ayakkabıları esnetmek için kurutma makinesi kullanın. Saç kurutma makinesini en düşük ayara getirin. Ardından makinenin başını ayakkabının iç kısmına doğru tutun. Makineyi bir süre ayakkabıya tuttuktan sonra aleti kapayın. Ardından bir çift çorabı ayakkabının içerisine yerleştirin. Ayakkabı soğuduktan sonra, ayaklarınızın şekline uyum sağlayacaktır.

Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabaha kadar ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır.