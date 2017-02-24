UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu dün akşam oynanan maçlar ile tamamlandı. Ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ve Osmanlıspor elenirken Beşiktaş, Hapoel’i her iki maçta da yenerek son 16’ya kalmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi’nde 22 ve 23 Şubat günleri oynayan toplam 16 maç ile son 16’ya kalan takımlar belli oldu. Bu takımlar aynı zamanda Beşiktaş’ın muhtemel rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva’yı elen Beşiktaş, son 16 takım arasına kaldı. Siyah-beyazlıların rakibi bugün TSİ 15:00’da belli olacak.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.
SCHALKE 1-1 PAOK
FENERBAHÇE 1-1 KRASNODAR
ST-ÉTIENNE 0-1 MAN. UNITED
OSMANLISPOR 0-3 OLYMPIACOS
BEŞIKTAŞ 2-1 H. BEER-SHEVA
ROMA 0-1 VILLARREAL
ZENIT 3-1 ANDERLECHT
AJAX 1-0 LEGIA
APOEL 2-0 ATHLETIC
LYON 7-1 AZ
FIORENTINA 2-4 MÖNCHENGLADBACH
SPARTA PRAHA 1-1 ROSTOV
TOTTENHAM 2-2 GENT
SHAKHTAR DONETSK 0-2 CELTA
KØBENHAVN 0-0 LUDOGORETS
GENK 1-0 ASTRA