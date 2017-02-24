UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Ülkemizi temsil eden sadece Beşiktaş, rakibini eleyerek turu geçmeyi başardı. Fenerbahçe, Krasnodar'a elenirken Osmanlıspor, Olimpiyakos'a yenilerek Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş'ın son 16 turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Ülkemizi temsil eden sadece Beşiktaş, rakibini eleyerek turu geçmeyi başardı. Fenerbahçe, Krasnodar'a elenirken Osmanlıspor, Olimpiyakos'a yenilerek Avrupa'ya veda etti. Beşiktaş'ın son 16 turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu dün akşam oynanan maçlar ile tamamlandı. Ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ve Osmanlıspor elenirken Beşiktaş, Hapoel’i her iki maçta da yenerek son 16’ya kalmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi’nde 22 ve 23 Şubat günleri oynayan toplam 16 maç ile son 16’ya kalan takımlar belli oldu. Bu takımlar aynı zamanda Beşiktaş’ın muhtemel rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer-Sheva’yı elen Beşiktaş, son 16 takım arasına kaldı. Siyah-beyazlıların rakibi bugün TSİ 15:00’da belli olacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.

SCHALKE 1-1 PAOK

FENERBAHÇE 1-1 KRASNODAR

ST-ÉTIENNE 0-1 MAN. UNITED

OSMANLISPOR 0-3 OLYMPIACOS

BEŞIKTAŞ 2-1 H. BEER-SHEVA

ROMA 0-1 VILLARREAL

ZENIT 3-1 ANDERLECHT

AJAX 1-0 LEGIA

APOEL 2-0 ATHLETIC

LYON 7-1 AZ

FIORENTINA 2-4 MÖNCHENGLADBACH

SPARTA PRAHA 1-1 ROSTOV

TOTTENHAM 2-2 GENT

SHAKHTAR DONETSK 0-2 CELTA

KØBENHAVN 0-0 LUDOGORETS

GENK 1-0 ASTRA