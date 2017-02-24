UEFA son 16 kura çekimi yapıldı! İşte Beşiktaş’ın rakibi ve tüm eşleşmeler

UEFA son 16 eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'da son 16'ya kalan Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. UEFA'nın merkezi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında eşleşmeler yapıldı. Peki Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri...

UEFA son 16 eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'da son 16'ya kalan Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. UEFA'nın merkezi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasında eşleşmeler yapıldı. Peki Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri...

UEFA son 16 turu kura çekimi yapıldı. UEFA son 32 turunda Hapoel Beer Sheva takımını her iki maçta yenerek bir üst tura çıkan Beşiktaş’ın da rakibi belli oldu. UEFA son 32 turunda Osmanlıspor’u eleyen Olimpiyakos, Avrupa’daki tek temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşti. Beşiktaş le Olimpiyakos, son 16 turunda ilk maçı 9 Mart Yunanistan’da, rövanşı ise 16 Mart’ta İstanbul’da yapacak.

Son 32 turunda diğer bir temsilcimiz Osmanlıspor'u sahasında 3-0 yenerek eleyen Yunan temsilcisi, bu sefer Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri:

Celta Vigo – Krasnodar

Apoel – Anderlecht

Schalke – B.Mönchengladbach

Lyon – Roma

Rostov – Manchester United

Olympiakos – BEŞİKTAŞ

Kopenhag – Ajax

Gent – Genk