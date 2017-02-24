UEFA son 16 kura çekimi yapıldı! İşte Beşiktaş’ın rakibi ve tüm eşleşmeler

UEFA son 16 turu kura çekimi yapıldı. UEFA son 32 turunda Hapoel Beer Sheva takımını her iki maçta yenerek bir üst tura çıkan Beşiktaş’ın da rakibi belli oldu. UEFA son 32 turunda Osmanlıspor’u eleyen Olimpiyakos, Avrupa’daki tek temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşti. Beşiktaş le Olimpiyakos, son 16 turunda ilk maçı 9 Mart Yunanistan’da, rövanşı ise 16 Mart’ta İstanbul’da yapacak.
Son 32 turunda diğer bir temsilcimiz Osmanlıspor'u sahasında 3-0 yenerek eleyen Yunan temsilcisi, bu sefer Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri:
Celta Vigo – Krasnodar
Apoel – Anderlecht
Schalke – B.Mönchengladbach
Lyon – Roma
Rostov – Manchester United
Olympiakos – BEŞİKTAŞ
Kopenhag – Ajax
Gent – Genk