Uzun yaşamın sırları

İşte uzun yaşam için 10 ipucu…

Uzman bir doktorunuz olsun: “En iyi tedavi, hasta olmamayı sağlamaktır” görüşü, günümüzde doktorların sloganı oldu. Yani, doktorlar hastalıkları daha belirti vermeden önlemek gerektiği konusunda hemfikirler. Bunun en etkili yolu ise check-up’tan geçmek.

Check-up programı oluşturun: 20 yaşındaysanız, bir kez diyabet ve kolesterol ölçümü yaptırmalısınız. 30-40 yaş grubundaysanız, kolesterol ölçümünü iki yılda bir tekrarlamanız gerekiyor. Risk faktörü taşıyorsanız, diyabet testinizi de her 3 yılda bir tekrar etmelisiniz

Aktif cinsel hayata başlayan her kadın, 20 yaşından itibaren yılda bir kez pap smear testi yaptırmalı, 40 yaşından itibaren de yılda bir mamografi çektirmeli. Birinci derece akrabalarınızda meme kanseri varsa, daha sıkı takip altında olmalısınız.

Aşılarınızı yaptırın: Uzmanlar yetişkinlerin her 10 yılda bir difteri ve tetanos aşılarını tekrar etmeleri gerektiğini belirtiyorlar. Kronik hastalığı olanlar ve 60 yaşın üzerindekiler de sonbahar mevsiminde grip aşılarını mutlaka yaptırmalılar.

Genetik riskinizi araştırın: Uzmanlar osteoporoz, meme kanseri ve diyabet gibi pek çok hastalıkta genetik etkenlerin büyük rol oynadığına dikkat çekiyor. Riskli gruba giriyorsanız, nasıl bir önlem almanız gerektiğini doktorunuza danışın.

Beslenmenize dikkat edin: Bilimsel çalışmalar, beslenmedeki belirli düzenlemelerle kalın bağırsak ve mide kanserlerinin yüzde 90’ını, meme ve pankreas kanserlerinin ise yüzde 50’sini önlemenin mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Bunun için antioksidan besin unsurlarından beta karoten, C ve E vitaminleri ile selenyum içeren besinleri bolca tüketmeniz gerekiyor. Fazla kilolarınıza savaş açın: Uzmanlar kadınların beden kitle indekslerinin 19-24 değerleri arasında olması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Bel çevresini kalça çevresine böldüğünüzde çıkan sonuç 0.85’in altında olmalı.

Sigara içmeyin: Uzmanlara göre, “Hiçbir şey, sigaradan kaçınmanız kadar sağlığınız üzerinde olumlu etki yaratamaz”.

Yeşil çay ve nar suyu için: Yeşil çayın kötü kolesterol, yüksek tansiyon gibi kalp hastalığı risk faktörlerini azalttığı, yapılan çalışmalarla ortaya konmuş. Nar suyu da kolestrolü, kan şekerini dengeliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Seks ve uyku mutlaka olsun: Seks kan dolaşımını canlandırdığı gibi pek çok hastalığı da önleyebiliyor. Aynı şekilde düzenli uyku da sağlığınız için birebir. Uzmanlar 6-8 saatlik uyku süresinin genellikle yeterli olduğunu belirtiyorlar.