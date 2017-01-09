Vali Vasip Şahin’den İstanbul için kritik açıklama! Okullar yarın tatil mi? (10 Ocak Salı)

İstanbul'da öğrenciler pür dikkat Vali Vasip Şahin'den yarın yani 10 Ocak Salı için gelebilecek kar tatili açıklamasına dönüş durumda. İstanbul valisi İstanbul için bir açıklama yaptı! Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da öğrenciler pür dikkat Vali Vasip Şahin'den yarın yani 10 Ocak Salı için gelebilecek kar tatili açıklamasına dönüş durumda. İstanbul valisi İstanbul için bir açıklama yaptı! Peki İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Bugün İstanbul’da kar tatili yapan öğrencilerin gözü kulağı İstanbul Valisi Vasip Şahin’de. Kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğleden sonra karın hızlanacağı ve yarın yani 10 Ocak Salı sabahına kadar kar yağışının süreceğini açıkladı. Bu da öğrencilerin kar tatili beklentisini yükseltti. İstanbul Valisi Vasip Şahin öğlen kar ile ilgili bir açıklama yaptı ama öğrencilerin beklediği açıklama değil.

ÖĞRENCİLERDEN ÖNCE MEMURLARA MÜJDE

Öğrencilerin yarın yani 10 Ocak Salı için heyecanla beklediği kar tatili açıklaması gelmedi ama İstanbul Valisi Vasip Şahin bugün memurları sevindirdi. Vali Şahin Twitter hesabından İstanbul için kamu kurum ve kuruluşlarında mesainin 15.30’a çekildiğini açıkladı.