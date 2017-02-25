Vücudunuz hastalığınızı ele veriyor!

Kellik: Damar sertliği, kalp hastalığı
Uzun boyluluk: Pankreas, yumurtalık kanseri
Mavi gözler: Anemi
Soğuk algınlığı: Alzheimer
Düşük tiroit fonksiyonu: Alzheimer
Büyük göğüs: Meme kanseri
Büyük göğüslü olma takıntısı: İntihara meyil
0 grubu kan: Kolera ve burun kanaması
A grubu kan: Anemi, mide kanseri
AB grubu kan: Düşük hafıza
Solaklık: Pedofiliye yatkınlık
Yağlı bel bölgesi: Böbrek raharsızlığı, yaşa bağlı göz rahatsızlıkları
Aşırı kilo: Safrakesesi rahatsızlığı
Düşük kilo: Bunama
Kabızlık: Parkinson hastalığı
Kısa üst bacak: 2. tip diyabet
Kısa alt bacak: Karaciğer rahatsızlığı
İnce baldırlar: İnme
Alerjiler: Beyin tümörü
Kas sertliği: Kanser
Simetrik göğüsler: Meme kanseri
Egzama: Beyin tümörü başlangıcı
Yağlı bel bölgesi: Yaşa bağlı göz bozukluğu
Geniş kalçalar: Kalple ilgili rahatsızlıklar
Büyük popo: 2. tip diyabet
Uzun alt bacaklar: Alzheimer