Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vücudunuz hastalığınızı ele veriyor!

Amerika’da yapılan bir araştırma, vücut yapımızın hangi hastalıklara daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor.
19:5225 Şubat 2017
Günün İçinden
Vücudunuz hastalığınızı ele veriyor!
Amerika’da yapılan bir araştırma, vücut yapımızın hangi hastalıklara daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor.

Kellik: Damar sertliği, kalp hastalığı

Uzun boyluluk: Pankreas, yumurtalık kanseri

Mavi gözler: Anemi

Soğuk algınlığı: Alzheimer

Düşük tiroit fonksiyonu: Alzheimer

Büyük göğüs: Meme kanseri

Büyük göğüslü olma takıntısı: İntihara meyil

0 grubu kan: Kolera ve burun kanaması

A grubu kan: Anemi, mide kanseri

AB grubu kan: Düşük hafıza

Solaklık: Pedofiliye yatkınlık

Yağlı bel bölgesi: Böbrek raharsızlığı, yaşa bağlı göz rahatsızlıkları

Aşırı kilo: Safrakesesi rahatsızlığı

Düşük kilo: Bunama

Kabızlık: Parkinson hastalığı

Kısa üst bacak: 2. tip diyabet

Kısa alt bacak: Karaciğer rahatsızlığı

İnce baldırlar: İnme

Alerjiler: Beyin tümörü

Kas sertliği: Kanser

Simetrik göğüsler: Meme kanseri

Egzama: Beyin tümörü başlangıcı

Yağlı bel bölgesi: Yaşa bağlı göz bozukluğu

Geniş kalçalar: Kalple ilgili rahatsızlıklar

Büyük popo: 2. tip diyabet

Uzun alt bacaklar: Alzheimer

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar