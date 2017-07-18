Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? (19 Temmuz hava durumu)

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun dört bir yanında etkili olan yağışlar sonrası vatandaşların merakla beklediği 19 Temmuz hava durumunu açıkladı. İşte detaylar...

Yurdun genelinde bugün başlayan sağanak yağışlar hayatı adeta felç etti. İstanbul’daki yağış sonrası binlerce vatandaş oldukça zor anlar yaşarken yarın da bu yağışın olup olmayacağını merak ediyor. Peki yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre bölge bölge il il 19 Temmuz hava durumu…

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’den gelen bilgilere göre; 19 Temmuz yani yarın ülkemizin bazı bölgeleri bugün olduğu gibi yine yağışlı olacak. Kuzey ve Batı kesimlerde parçalı bulutlu hava durumu devam ederken Marmara, Kuzey Ege, Kuzeybatı İç Anadolu ve Batı Karadeniz ise bugün olduğu gibi gökgürültülü sağanak yağışlara teslim olacak.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da çok kuvvetli, Kocaeli ve Sakarya'da ise şiddetli yağışlar meydana gelecek.

Hava sıcaklığı ise Batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalırken diğer bölgelerimizde artmaya devam edecek.

BAZI ÖNEMLİ İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ISTANBUL 24°C

ANKARA 32°C

IZMIR 29°C

SAKARYA 24°C

ANTALYA 33°C

KONYA 34°C

ADANA 35°C

BURSA 25°C

TRABZON 28°C

GAZİANTEP 39°C

ESKİŞEHİR 27°C