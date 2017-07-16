Geçtiğimiz hafta "Yerim destanınızı" başlıklı yazısıyla Türkiye genelinde büyük bir ses getiren Gazeteci Yeliz Koray, Ankara'da gözaltına alındı. Peki Yeliz Koray kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı? İşte tüm detaylar...

Gazeteci ve Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray, gözaltına alındı. Haber yapmak için gittiği Ankara’da gözaltına alınan Yeliz Koray kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı? İşte Yeliz Koray ve gözaltına alınması ile ilgili tüm detaylar…

Koray, ‘Yerim Destanınızı!' başlıklı yazısı ile 15 temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin yazı kaleme almış ve çeşitli kesimler tarafından hedef gösterilmişti.

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Yeliz Koray,'Sen gece kalk Ankara’ya gel, sabah kalk Cumhurbaşkalığı Kulliyesine git, kapıda hakaret davasından araman çıksın gözalti..hastane..karakol.. adliye.. Demeç almaya geldim, ifade veriyorum…” ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde Koray'ın evine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri Koray'ı gözaltına aldı.