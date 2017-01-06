Yeni kimlik kartı başvuruları ne zamana kadar sürecek? Çipli kimlik randevusu nasıl alınır?

Yeni çipli kimlik kartlarının nasıl alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor, yeni kimlik kartına nasıl başvurulacak, yeni kimlik kartı başvuruları ne zamana kadar sürecek? İşte yeni kimlik kartı hakkında halk tarafından merak edilen sorular...

Yeni çipli kimlik kartlarının nasıl alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor, yeni kimlik kartına nasıl başvurulacak, yeni kimlik kartı başvuruları ne zamana kadar sürecek? İşte yeni kimlik kartı hakkında halk tarafından merak edilen sorular...

Yeni kimlik kartlarının çıkartılacağı duyurusu vatandaşları heyecanlandırmış ve başvuruların başladığı ilk gün, yeni kimlik kartı başvuru sitesinin çökmesine neden oldu. Peki yeni çipli kimlik başvurusu için gerekenler neler? İşte çipli kimlik hakkında ayrıntılar…

YENİ ÇİPLİ KİMLİKLER NASIL ÇIKARILACAK?

Nüfus cüzdanlarının yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının başvuru süreci birçok şehirde izdihama neden oldu. İl ve ilçe nüfıs müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle internet randevu sistemi devre dışı kalırken, öğlen saatlerinde müdürlüklerdeki sıra fişlerinin tamamı tükendi. Yetkililer, “Kimlik kartlarınını değişimi için 2020 yılına kadar vakit var. Ancak vatandaşımız neden bu kadar acele etti anlaymaadık. Memurlarımız şu an başvuru hızına yetişemiyor. Şu anda internet randevu sistemi devre dışı. Zaten devrede olsa da bu yoğunlukta saat aralığına göre hareket etmemiz çok zor” diye konuştu. Eski kimliklerin çok şekilsiz ve büyük olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Eskiler cüzdana da sığmıyor. Yeni kimlikler kredi kartı gibi ve gösterişli ” dedi.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kimliklerin başvurularının başlamasıyla yeni kimlik ücretleri de belli oldu. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ücret alınacak, kimlik kartı değişim ücreti 16 TL, kimlik kartı kaybı nedeniyle düzenlenecek için ise 32 TL ücret ödenecek.

YENİ KİMLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Yeni kimlik kartı çıkartmak isteyenler başvuru için, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf gerekmekte, bunun yanında kimliğinizi beyan etmek için nüfus cüzdanı gibi bir resmi belge yeterli olacak.