Yeni kimlik kartı başvuruları başladı, yeni kimlik kartı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ve başvuru için neler gerektiğini merak edenlerin yoğun ilgisi siteyi çökertti. Peki yeni kimlik kartı almak için gerekenler neler? İşte ayrıntılar...

Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılacak? Yeni kimlik kartı ücreti ne kadar?

Yeni kimlik kartı başvuruları başladı, yeni kimlik kartı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ve başvuru için neler gerektiğini merak edenlerin yoğun ilgisi siteyi çökertti. Peki yeni kimlik kartı almak için gerekenler neler? İşte ayrıntılar...

Online randevu sistemiyle alınacak olan yeni kimliklere şimdiden yoğun ilgi var, ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresi zaman zaman yoğunluk sebebiyle hizmet veremiyor. Peki yeni kimlik kartı almak için neler gerekiyor, yeni kimlik kartı için ne kadar ücret verilecek?

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kimliklerin başvurularının başlamasıyla yeni kimlik ücretleri de belli oldu. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ücret alınacak, kimlik kartı değişim ücreti 16 TL, kimlik kartı kaybı nedeniyle düzenlenecek için ise 32 TL ücret ödenecek.

YENİ KİMLİK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Yeni kimlik kartı çıkartmak isteyenler başvuru için, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf gerekmekte, bunun yanında kimliğinizi beyan etmek için nüfus cüzdanı gibi bir resmi belge yeterli olacak.