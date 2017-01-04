YGS başvuruları başlıyor: YGS başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Üniversiteye girecek adaylar için büyük önem taşıyan YGS başvuruları yarın başlıyor, YGS'ye başvuracak adaylar kaç para yatıracak? YGS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? Yükseköğretime Geçiş Sınavı hakkında merak edilenler haberimizde...

Yükseköğretime Geçiş Sınavı yani YGS başvuruları yarın başlıyor, lise son sınıf ve mezun durumda olan öğrenciler için önemli bir viraj olan YGS’nin başvurularında nelere dikkat edilecek. Başvuru yapmak için gereken ücret ne kadar ve hangi bankalara yatırılacak?

BAŞVURULARDA SON GÜN NE ZAMAN?

YGS başvuruları yarın yani 4 Ocak 2017’de başlıyor ve 18 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek. Başvuru yapmak için gereken başvuru formunu, liseye halihazırda devam etmekte olan öğrenciler, okumakta oldukları liselereden alabilecekler. YGS’ye başvuracak ve liseden mezun olmuş olan öğrenciler, ÖSYM başvuru merkezlerinden ya da sınav koordinatörlüklerinden başvuru formlarını alabilecekler.

YGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Aadaylar, sınav ücretini kılavuzda yer alan anlaşmalı bankalara veya ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinde yer alan “ÖDEMELER” sayfasından yapabilecek. Sınava başvuru için gereken ücretler şu şekilde;

2016 YGS sınav ücreti: 55 TL

2016 LYS sınav ücreti: 35 TL (Girmek istediğiniz her bir LYS için)

Sınavsız geçiş başvuru ücreti: 15 TL

Başvuru hizmeti ücreti: 3 TL

ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yeniden şifre edinme ücreti: 5 TL

ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden fotoğraf güncelleme ücreti: 10 TL

ÖSYM’DEN YGS BAŞVURUSU İÇİN VİDEOLU ANLATIM