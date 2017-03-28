YGS sınav sonuçları açıklandı! İşte 2017 YGS sonuçları öğrenme ekranı

2017 YGS sınav sonuçları açıklandı. Sabah saatleri itibariyle 2 milyonu aşkın öğrenci ve velileri tarafından merakla beklenen YGS sonuçları yayınlandı. 21 Mart'ta yapılan YGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. YGS sonucunu haberimizden kolaylıkla sorgulayabilir ve kaç puan aldığınızı anında öğrenebilirsiniz. İşte ÖSYM 2017 YGS sonuçları sorgulama ekranı...

2017 YGS sınav sonuçları açıklandı. Sabah saatleri itibariyle 2 milyonu aşkın öğrenci ve velileri tarafından merakla beklenen YGS sonuçları yayınlandı. 21 Mart'ta yapılan YGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. YGS sonucunu haberimizden kolaylıkla sorgulayabilir ve kaç puan aldığınızı anında öğrenebilirsiniz. İşte ÖSYM 2017 YGS sonuçları sorgulama ekranı...

YGS sınav sonuçları açıklandı. 2 milyon 265 bin 902 öğrencinin 12 Mart’ta girdiği YGS sonuçları bugün ÖSYM tarafından yayınlandı. 28 Mart Salı yani bugün açıklanacağı daha önceden duyurulan YGS sınav sonuçları için adaylar sabahtan beri heyecanla beklemekteydi. YGS sonucunuzu aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan TC kimlik numaranız ve şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz. İşte 2017 YGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

2017 YGS sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

ÖSYM tarafından, 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretime Geçiş Sınavı (2017-YGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM, değerlendirme işlemleri tamamlanan YGS sonuçlarını, “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden duyurdu. Adaylar, YGS sınav sonuçlarını yukarıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kolaylıkla öğrenebilirler.

Toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu ve 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirilen YGS’de en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS’ye başvurabilecek. LYS’ye başvurular ise 4-17 Nisan’da alınacak.

YGS SONUÇLARININ LYS’YE ETKİSİ NE KADAR?



YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme hakları bulunmamaktadır. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacaktır (Bkz. Tablo 1F ve Şekil 5). YGS'de 150,00000-179,99999 arası puan alan adaylar, sadece ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Bu adayların LYS'lere girme hakları bulunmamaktadır.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS'lere girme hakkı kazanacaktır. YGS'de 180 ve üzeri puan alanlar, hem ön lisans programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

2017 LYS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika

LYS-2: Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı- 3 (Edebiyat-Coğrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika

LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Pazar), 14.30, 120 dakika