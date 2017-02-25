Hem satış hem de saklama koşulları uygun olmadığında sebze-meyveler ya da hayvansal gıdalar, besin değerini kaybederken bazen tehlikeli sonuçlar doğuyor.

Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?

Hem satış hem de saklama koşulları uygun olmadığında sebze-meyveler ya da hayvansal gıdalar, besin değerini kaybederken bazen tehlikeli sonuçlar doğuyor.

Sebze ve meyveler dolapta saklıyoruz ama nasıl? Peki ya marketlerde? Hem satış hem de saklama koşulları uygun olmadığında sebze-meyveler ya da hayvansal gıdalar, besin değerini kaybederken bazen tehlikeli sonuçlar doğuyor. Patates, soğan, taze fasulye, brokoli, karnabahar, ıspanak, pazı ve daha fazlası…

Sebze-meyvelerin besin değeri çok çabuk kaybolabiliyor. Süt, yoğurt, yağ ve peynir türü ürünleri doğru kap ve koşullarda satılmadığında mikroorganizmaların saldırısına uğramış olabiliyor. Yumurtalar oda sıcaklığında “salmonella” riski taşıyor. Liste et, balık, mantar, konserve derken uzayıp gidiyor.

Günümüzde bilinçli ve sağlıklı beslenmenin giderek önem kazanması ile pek çok kişi satın aldığı ürünün sağlıklı koşullarda sunulmasına daha fazla dikkat ediyor. Bu noktada besinlerin taze mi bayat mı olduğunu anlamak için pratik bilgilere de ihtiyaç duyuluyor.

Acıbadem Etiler Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, bazen çok tehlikeli olabilecek risklerin önüne geçebilmeniz için, sebze meyveden et ve süt ürünlerine, balıktan mantara aldığınız besin maddelerinin taze mi bayat mı olduğunu anlamanın püf noktalarını anlattı.

Bayat yumurta nasıl anlaşılır?

Yumurtanın 4 santigrat derecenin altında muhafaza edilmesi çok önemli. Aksi halde yumurtada mikroorganizmaların üreme olasılığı artıyor. Kabuğundaki salmonella varlığı, yumurtaya geçebiliyor. Görünüşü kirli ve üzerinde küçük de olsa çatlak olmamasına da dikkat edin.

Süt ve süt ürünlerindeki brucella



Tazelik süt ve süt ürünlerinde daha kolay anlaşılabilir. Çünkü süt ve süt ürünler tazeliğini kaybettiğinde ekşi bir koku yayar. Süt ve süt ürünlerinin satıldığı yerin ısısının 4 santigrat derecenin altında olmasına özen gösterilmeli. Aksi halde brucella veya salmonella gibi çeşitli mikroorganizmalar üreyebiliyor.

Eksi 18 derece değilse…



Üzerinde buz taneleri olan ürünleri almayın. Bu ürünün çözülüp tekrar dondurulduğunu gösteriyor ki birçok mikroorganizmanın üremesi ile karşılaşılmış olunabiliyor. Dondurulmuş gıda reyonundan satın alacağınız ürünlerin -18 santigrat derecede muhafaza ediliyor olmasına özen gösterin.

Dondurma önceden erimiş mi?



Paketlenmiş hazır dondurmalarda paketin dışında buz tanecikleri varsa dondurmanın daha önceden eridiğinin ve bakteriyel üremeye açık hale geldiğinin göstergesi olabiliyor.

Bayat balık kuyruğundan belli olur



Balık çok çabuk bozulma eğilimine sahip bir besin. Karnına parmağınızı bastırın. Eski formuna dönmüyorsa bayattır. Cildi gergin ve parlak, gözleri de canlı olmalı. Buğulu ve içe dönük gözlerden kaçının. Kafasından tutunca kuyruğu aşağı doğru değil, tavada durduğu gibi dimdik durmalı. Solungaçları pembe ve solungaç kapakları kapalı olmalı. Aksi halde bayat balık kötü sonuçlar doğurabilir.

Rengi değişen et

Parçalara bölünmüş halde belirli kaplarda satılan etler, fazla sulu ve kanlı, aşırı yumuşamış, ezilmiş, renk değiştirmiş, doğal rengi dışında yeşil, sarı gibi renk değişimlerine sahipse; bu, etin taze olmadığını gösteriyor. Bu tür ürünleri satın almayın.

Taze tavuk diri olur



Tavuk ürünleri çok kısa sürede bakteri ürettiğinden bulaşıcı ve ölümcül hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle ürünü alırken renginin normal, diri görünümlü olması, kendine has kokusunun haricinde şüpheye düşürecek bir koku bulunmaması ve göğsüne bastırdığımızda esnek olup eski şeklini alması, sulu ve gevşek bir görüntüye sahip olmamasına dikkat etmeli.

Konserve gıdalardaki kanser tehlikesi



Konserveler de sağlıksız koşullarda satıldığında önemli riskler barındırabiliyor. Kapağı ve tabanı bombe yapmış, etiket bilgisi yıpranmış ve eskimiş ürünlerden mutlaka kaçınmalı. Kapağın üzerindeki bombe, o üründe clostridium botilinum mikroorganizmasını gösterebilirken bu tip bir gıdanın ölüme yol açabiliyor. Ayrıca gıda asitlerinin tenekeyle reaksiyonu sonucu oluşan hidrojen gazı da böyle durumlar ortaya çıkarabiliyor. Şişkin kaplarda ve uygunsuz koşullarda saklanan ürünler kansere neden olacak kimyasal tepkimeler oluşturabiliyor. Bu tür ürünler kesinlikle tüketilmemeli.

Tezgahtan taze taze alın!

Kuru soğandan gelen kötü koku



Kuru soğan alırken nemlenmiş, filizlenmiş, yumuşak ve kötü kokulu soğanlara dikkat etmek gerekiyor. Dışı düzgün görünse bile kötü bir koku olması içeride çürümenin başladığı anlamına geliyor. Kabuğunun yeşile dönmemiş olması önemli. Aksi halde hem lezzetsiz oluyor hem de evde çabuk bozuluyor.

Taze patates kabuğundan anlaşılır

Patatesin kabuğu yeşile dönmüşse içerdikleri ‘solanin' adlı madde zehirlenmeye yol açabiliyor. Yeşil renk koyulaştıkça zehirleme etkisi artıyor ve vücut direnci zayıf kişilerde ölüme bile neden olabiliyor. Filizlenmiş patates kişide baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, ishal gibi zehirlenme belirtilerine yol açabiliyor.

Yeşillikler sararmasın!



Diri görüntüsünden uzak, solgun hatta sararmaya yüz tutmuş yeşilliklerin besin değeri çok önemli ölçüde kayboluyor ve bu besinler tazeliğini kaybederek bozuluyor.

Kahverengi karnabahar

Karnabaharın üzerindeki kahverengi lekeler ve brokolinin sararmaya başlamış olması taze olmadığına işaret ediyor.

Taze fasulye ‘çıt' etmeli



Taze fasulye alırken bir tane kırın ve ‘çıt' sesini duymaya dikkat edin. Kırdığınızda esnememesi ya da zor kırılması taze olmadığını gösteriyor.

Bayat muzdaki şekere dikkat!



Muzun kabuğunun çok değişmiş ve kahverengiye dönmüş olması içeriğindeki şeker oranının artıp besin değerinin düştüğü anlamına geliyor. Muzun taze olup olmadığını sarı renginden anlayabilirsiniz.