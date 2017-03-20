Artık iki mevsim yaz iki mevsim bahar olacak

“Merhaba!

Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin

Sanma ki geldiğin gibi gideceksin

Senden öncekiler de böyleydiler

Akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler”

Cevat Şakir Kabaağaçlı-Halikarnas Balıkçısı

Aklınız Bodrum'da kalmasın, tatil için de yaşamak için de tercihiniz Iasos Exclusive olsun!

Denize sadece 150 metre uzaklıkta bir eviniz olduğunu düşünün. Yatağınızdan çıkar çıkmaz kendi müstakil havuzunuza girebildiğiniz bir yer hayal edin. O yıllardır düşündüğünüz “Ege'ye taşınıp meyve ağacı yetiştireceğim.” fikrini hayata geçirdiğinizi varsayın. Üstelik bunları yaparken, haftanın her günü havaalanından evinize, evinizden havaalanına ücretsiz gidip gelebildiğinizi, tek bir kuruş ödemeden Türkiye'nin en güzel plajlarının keyfini çıkardığınızı, kendinize ait localarda ve şezlonglarda güneşlenebildiğinizi, size uzak olan plajlara, özel şoförle VIP araçlarla seyahat edebildiğinizi söylesek, bize ne dersiniz?

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Bodrum'da Yahşi-Bağla arasında, yaz kış rahat huzurlu bir şekilde yaşayabileceğiniz bir yer sunuyoruz size. Basketbol sahası, çocuk parkı ve tenis kortu gibi etkinlik alanları siz zamanınızı daha verimli ve eğlenceli geçirin diye Iasos Exclusive'de!

Projemizin ruhsatı alınmış ,tapuları hazır inşaatı başlamıştır.

13000m2'lik arsasında 34 adet 220m2'lik süper lüks müstakil villadan oluşan Iasos Exclusive, size özel sadece 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 8 ayda size teslim ediyoruz!

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