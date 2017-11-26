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ERTUĞRUL AKBAY AÇIKLIYOR; EA ZERDAÇAL EKSTRESİ İLE EA MIX ZERDAÇAL’I NEDEN BİRLİKTE KULLANIYORUM?

09:3426 Kasım 2017
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DENEYİN GÜCÜNÜZE GÜÇ KATIN FARKI GÖRÜN
ERTUĞRUL AKBAY AÇIKLIYOR; EA ZERDAÇAL EKSTRESİ İLE EA MIX ZERDAÇAL’I NEDEN BİRLİKTE KULLANIYORUM?
eailan_internet

TÜRKİYE’DE İLK KEZ

Sc(Co2) ekstraksiyon yöntemiyle %100 doğal, madde katkısız ve tam saflıkta İSO 9001, İSO 22000 ve GMP (İyi üretim süreci belgelerine sahip)

Modern tesisinde,

TARIM BAKANLIĞI’NDAN RUHSATLI ÜRETİLİYOR.

EA ürünleri ilaç değil, bitkisel destek ürünleridir.

BU EA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ TÜM AYRINTILI BİLGİLERİ: 

Facebook’ta ErtuğrulakbayOfficial sayfasında
ve
Ertuğrul Akbay Instagram  hesabında  benimle ve gıda ürünleriyle ilgili tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Facebook kişisel hesabımda kontenjanı dolduğu için arkadaşlık istekleriniz kabul edilemiyor.

Ancak,
Facebook’ta ErtugrulAkbayOfficial  sayfasında
ve
Ertuğrul Akbay Instagram  hesabında,  EA ürünleri ve benimle ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Sizi sahtesinden ve benzerlerinden korumak için; 

Tüm EA ürünlerini sadece

Ertuğrul Akbay İnternet Sitesi;

http://www.ertugrulakbay.com/

Ve aşağıdaki numaralardan sipariş edebilirsiniz;

0850 455 14 54
0212 356 50 20
0212 356 50 30
0533 453 90 01

Son güncelleme: 09:3826.11.2017
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