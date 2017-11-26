DENEYİN GÜCÜNÜZE GÜÇ KATIN FARKI GÖRÜN

ERTUĞRUL AKBAY AÇIKLIYOR; EA ZERDAÇAL EKSTRESİ İLE EA MIX ZERDAÇAL’I NEDEN BİRLİKTE KULLANIYORUM?

TÜRKİYE’DE İLK KEZ

Sc(Co2) ekstraksiyon yöntemiyle %100 doğal, madde katkısız ve tam saflıkta İSO 9001, İSO 22000 ve GMP (İyi üretim süreci belgelerine sahip)

Modern tesisinde,

TARIM BAKANLIĞI’NDAN RUHSATLI ÜRETİLİYOR.

EA ürünleri ilaç değil, bitkisel destek ürünleridir.

BU EA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ TÜM AYRINTILI BİLGİLERİ:

Facebook’ta ErtuğrulakbayOfficial sayfasında

ve

Ertuğrul Akbay Instagram hesabında benimle ve gıda ürünleriyle ilgili tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Facebook kişisel hesabımda kontenjanı dolduğu için arkadaşlık istekleriniz kabul edilemiyor.

Ancak,

Facebook’ta ErtugrulAkbayOfficial sayfasında

ve

Ertuğrul Akbay Instagram hesabında, EA ürünleri ve benimle ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Sizi sahtesinden ve benzerlerinden korumak için;

Tüm EA ürünlerini sadece

Ertuğrul Akbay İnternet Sitesi;

http://www.ertugrulakbay.com/

Ve aşağıdaki numaralardan sipariş edebilirsiniz;

0850 455 14 54

0212 356 50 20

0212 356 50 30

0533 453 90 01