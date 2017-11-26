DENEYİN GÜCÜNÜZE GÜÇ KATIN FARKI GÖRÜN

TÜM EA ÜRÜNLERİ
TÜRKİYE’DE İLK KEZ
Sc(Co2) ekstraksiyon yöntemiyle %100 doğal, madde katkısız ve tam saflıkta İSO 9001, İSO 22000 ve GMP (İyi üretim süreci belgelerine sahip)
Modern tesisinde,
TARIM BAKANLIĞI’NDAN RUHSATLI ÜRETİLİYOR.
EA ürünleri ilaç değil, bitkisel destek ürünleridir.
BU EA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ TÜM AYRINTILI BİLGİLERİ:
Facebook’ta ErtuğrulakbayOfficial sayfasında
ve
Ertuğrul Akbay Instagram hesabında benimle ve gıda ürünleriyle ilgili tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Facebook kişisel hesabımda kontenjanı dolduğu için arkadaşlık istekleriniz kabul edilemiyor.
Ancak,
Facebook’ta ErtugrulAkbayOfficial sayfasında
ve
Ertuğrul Akbay Instagram hesabında, EA ürünleri ve benimle ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.
Sizi sahtesinden ve benzerlerinden korumak için;
Tüm EA ürünlerini sadece
Ertuğrul Akbay İnternet Sitesi;
Ve aşağıdaki numaralardan sipariş edebilirsiniz;
0850 455 14 54
0212 356 50 20
0212 356 50 30
0533 453 90 01