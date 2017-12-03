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E-Serisi ile hayat çok kolay!

23:553 Aralık 2017
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E-Serisi ile hayat çok kolay!

Aklın başyapıtı E-Serisi, hayatınızı kolaylaştırmak için üretildi.

E-Serisi'ndeki Mercedes me connect hizmetleri sayesinde, otomobilinize uzaktayken bile çok yakınsınız.

Uzaktan Merkezi Kilit Kontrolü özelliğiyle otomobilinizi uzaktan kilitleyebilir, kilidini açabilirsiniz.

Uzaktan Araç Durumuna Erişim ile lastiklerinizin basıncından silecek suyunuza kadar her türlü bilgiyi, sanki direksiyonunuzun başındaymış gibi bilirsiniz.

Şimdi aracınıza uzaktayken bile hakimsiniz.

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Son güncelleme: 22:4703.12.2017
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