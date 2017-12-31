EA ÜRÜN SETLERİNDE %50’YE VARAN İNDİRİMLERDE SON FIRSAT

BENİMLE VE TÜM EA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİLERİ:

Facebook'ta ErtuğrulakbayOfficial sayfasında

ve

Ertuğrul Akbay Instagram hesabında bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Facebook kişisel hesabımda kontenjanı dolduğu için arkadaşlık istekleriniz kabul edilemiyor.

Ancak,

Facebook'ta ErtugrulAkbayOfficial sayfasında

ve

Ertuğrul Akbay Instagram hesabında, EA ürünleri ve benimle ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Sizi sahtesinden ve benzerlerinden korumak için;

Tüm EA ürünlerini sadece

Ertuğrul Akbay İnternet Sitesi;

http://www.ertugrulakbay.com/

Ve aşağıdaki numaralardan sipariş edebilirsiniz;

0850 455 14 54

0212 356 50 20

0212 356 50 30

0533 453 90 01