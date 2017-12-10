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YILBAŞINA ÖZEL EA SETLERİNDE %50 İNDİRİM BAŞLADI

YILBAŞINDA SEVDİKLERİNİZE EA ÜRÜNLERİNDEN DAHA YARARLI BİR HEDİYE OLAMAZ...

09:3810 Aralık 2017
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YILBAŞINA ÖZEL EA SETLERİNDE %50 İNDİRİM BAŞLADI
YILBAŞINDA SEVDİKLERİNİZE EA ÜRÜNLERİNDEN DAHA YARARLI BİR HEDİYE OLAMAZ...
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BENİMLE VE TÜM EA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ  AYRINTILI BİLGİLERİ: 

Facebook’ta ErtuğrulakbayOfficial sayfasında
ve
Ertuğrul Akbay Instagram  hesabında bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Facebook kişisel hesabımda kontenjanı dolduğu için arkadaşlık istekleriniz kabul edilemiyor.

Ancak,
Facebook’ta ErtugrulAkbayOfficial  sayfasında
ve
Ertuğrul Akbay Instagram  hesabında,  EA ürünleri ve benimle ile ilgili tüm ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.

Sizi sahtesinden ve benzerlerinden korumak için; 

Tüm EA ürünlerini sadece

Ertuğrul Akbay İnternet Sitesi;

http://www.ertugrulakbay.com/

Ve aşağıdaki numaralardan sipariş edebilirsiniz;

0850 455 14 54
0212 356 50 20
0212 356 50 30
0533 453 90 01

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