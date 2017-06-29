Elif Dürüst kimdir? Erhan Çelik’le aşk mı yaşıyor?

Gülben Ergen'in eski eşi ve TRT1 ana haber spikeri Erhan Çelik'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Elif Çelik kimdir? Elif Çelik kaç yaşında, ne işle uğraşıyor?

Bir dönem gazeteci ve Kanal D haber sunucusu Ahmet Hakan’la aşk yaşayan Elif Dürüst’ün, şimdi ise geçtiğimiz aylarda şarkıcı Gülben Ergen’den ayrılan TRT 1’in haber spikeri Erhan Çelik’le aşk yaşamaya başladı. Peki Elif Dürüst kimdir?

Gülben Ergen’le olan evliliğini geride bıraktığımız yıl aralık ayında sonlandıran Erhan Çelik yeni bir aşka yelken açtı.

Çelik, boşanmasının ardından dört ay geçtikten sonra Elif Dürüst'le yeni bir aşka başladı. İlişkilerinin temelini anadolu yakasında bir balıkçıda atan ikili, başbaşa oturduğu mekandan ayrı bir şekilde çıktı. Duymayan Kalmasın'da Seren Serengil'in açıkladığı bu ilişki henüz o kadar yeni ki sadece ikilinin yakın çevresi biliyor. Balıkçıda son derece samimi bir sohbet yapan ikiliden Erhan Çelik, birlikteliğin başlamasının hemen ardından sosyal medya hesabından ‘Bugün günlerden mutluluk' notunu paylaştı.

ELİF DÜRÜST KİMDİR?

1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Elif Dürüst, iş adamı ve sanayici Ekrem Dürüst’ün kızı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Dürüst, Aralık Derneği başkanlığını yürütüyor.