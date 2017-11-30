İşte Yetenek Sizsiniz’in illüzyonisti Aref’in son hali

2011 yılında Yetenek Sizsiniz ile tanınan ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen Arefi Ghafouri'nin son hali görenleri şaşırttı.

Aref, 11 yaşındayken sihirbazlığa başladı. 2011 senesinde katıldığı fenomen yarışma programı ‘Yetenek Sizsiniz’le kendine büyük bir hayran kitlesi kattı. Şu sıralarda gözden uzak olmayı ve kendi şovlarını büyük şirketler ve projeler için yapmayı tercih ediyor.

Sosyal medya hesaplarında yayınladığı fotoğraflarla bir hayli değiştiğini gözler önüne seriyor. Aref’in aldığı kilolar ve uzun saçları ve vahşi hayvanlarla verdiği pozları ile görenleri şaşırtıyor.

İşte Aref’in son hali