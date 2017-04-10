10 saniyede ikinci el fiyatı

Türkiye’nin lider otomotiv datası şirketi Eurotax’ın geliştirdiği “Cardata Fiyatlandırma Modülü” hayata geçti.

Şirket bu hizmeti şimdilik otomobil bayileri, sigorta ve filo kiralama şirketleri ile banka ve finans kuruluşlarına sunuyor.

Eurotax Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Açıkçası sektör için büyük bir eksiklikti. Önümüzdeki dönemde tüm kullanıcılar için de bir veri tabanı oluşturacağız” dedi. Yalçın, modülün şu anda 5 otomobil markasının tüm Türkiye çapındaki 250 adede yakın bayisi, 7 filo kiralama şirketi, 5 sigorta şirketi ve 4 banka tarafından kullanıldığını ve yakın gelecekte çalışılan kurum sayısının 2 katına çıkacağını belirtti.