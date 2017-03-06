1,6 lt motor ile Türkiye’de!

Sınıfının en akıllı sedanı olarak tanımlanan Mercedes-Benz E-Serisi 1,6 litre hacimli motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuldu.

Sınıfının en akıllı sedanı olarak tanımlanan Mercedes-Benz E-Serisi 1,6 litre hacimli motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuldu.

Mercedes-Benz'in DRIVE PILOT'un “Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı”nın yanı sıra, Türkiye'de ilk kez E-Serisi ile birlikte sunduğu “Araç Dışından Park Etme Yardımcısı” ile dar park alanlarındaki zor park manevraları artık Bluetooth üzerinden sisteme bağlanan akıllı telefonlarla gerçekleştirebiliyor.

Yeni E-Serisi'nde E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 350 d versiyonları alıyor. 1,6 litre hacminde, 156 beygir benzinli motor ve dokuz ileri oranlı 9G-TRONIC otomatik şanzımana sahip E 180 versiyonuna kavuşan yeni E-Serisi ailesine eklenen diğer iki motor seçeneği her ikisi de 2.0 litre motor hacmine ve 9G-TRONIC şanzımana sahip olan,194 beygir dizel motorlu ve dört tekerlekten çekişli E 220 d 4MATIC ve 245 beygirlik benzinli motorlu E 300 motor seçenekleri Türkiye'de satışa sunuluyor.