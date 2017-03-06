2017 ikinci el yılı olacak

Yeni ÖTV oranlarının yanı sıra döviz kurlarında da yaşanan hareketlilik nedeniyle otomobil fiyatları artarken, tüketiciler 2.el otomobillere yönelmeye başladı.

Otoshops'un İstanbul Kartal'da bulunan showroomunda düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, 2017 yılında 2.el otomobil pazarında yüzde 15'e yakın büyüme beklediklerini belirterek “ÖTV düzenlemesi ve döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle sıfır otomobil fiyatlarına yansıyacak artış, 2017 yılında daha bariz görülecek.

Bu nedenle 2.el otomobil pazarının daha cazip hale gelecek. 2017 yılında 2.el otomobil pazarı yüzde 15'in üzerinde büyüyebilir” dedi. Denizaşan Ekim ayındaki lansmanlarının ardından yılsonu satışı için hedefledikleri bin 400'ü geçerek bin 593 adetlik satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denizaşan “2016 yılı hedeflerimizin üzerine çıktık. 13 noktayla başladığımız ve 2017 yılsonu hedefimiz olan 20 Yetkili Satıcı sayısına 2016 yılının sonunda ulaştık, şu anda 22 Satış Noktası ile hizmet veriyoruz.” dedi.