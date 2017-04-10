50. yaşa özel versiyon

Dünyanın en çok tercih edilen otomobili olarak erişilmesi güç bir rekorun sahibi olan Toyota Corolla 50’nci yaşını kutluyor.

1966 yılında “insanların otomobili” olmak üzere tasarlanıp üretilen Corolla, geçen 50 yıl boyunca 44,1 milyon adedi aşan bir satış başarısı yakaladı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 Toyota fabrikasında üretimine devam edilen Corolla, Toyota'nın 80 yıllık tarihi içinde bugüne kadar satılan her 5 modelden 1'ini temsil ediyor.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, “Corolla'nın 50'nci yılı dolayısıyla “Premium 50. Yıl” versiyonunu piyasaya sunduk. Corolla otomotiv pazarında markamızın itici gücü. Sorunsuz bir model olduğu için ikinci el satışında değerini bulması ve kolayca satılabilmesi. Corolla'yı bu yüzden ‘ikinci elde reşat altını' şeklinde tanımlıyorum” dedi.