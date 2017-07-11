50. yılda 50 Startup’a 500 bin lira

1967 yılında Otomarsan ismiyle İstanbul’da kurulan Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş yıl dönümünde düzenlediği “50. Yılda 50 Startup” yarışmasının kazananları belli oldu.

1967 yılında Otomarsan ismiyle İstanbul'da kurulan Mercedes-Benz Türk'ün 50. kuruluş yıl dönümünde düzenlediği “50. Yılda 50 Startup” yarışmasının kazananları belli oldu.

Mercedes-Benz Türk tarafından tamamen hibe edilen toplam 500 bin TL desteği almaya hak kazanan 50 startup'ın 19'u, “akıllı şehir” uygulamaları olarak tasarlanan yenilikçi fikirler olurken yenilikçi fikirleri 15 projeyle sağlık, 11'er projeyle çevre ve eğitim,7 projeyle engelli erişimi takip etti. Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Para ödülü verirken herhangi bir karşılık beklemiyoruz” dedi.