500 adetlik özel seriler

Lexus, F Serisi modellerinin 10. yılını, 500 tane üretilecek olan özel RC F ve GS F ile kutluyor.

Lexus, yüksek performanslı F Serisi modellerinin 10. yılını, 500 adetle sınırlı sayıda üretilecek özel RC F ve GS F ile kutluyor.

Tasarımıyla, performansıyla ve sürüş özellikleriyle standart modelden ayrılan F Serisi, markanın sportif imajına da önemli katkı yaptı.

Lexus F Serisi'nin 10. yıla özel olarak yapılan ve 2018'de satışa sunacağı 500 adetlik RC F ve GS F modelleri, 5.0 litrelik V8 motorlara ve arkadan itişli sürüşe sahipler.