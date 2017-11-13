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500 adetlik özel seriler

Lexus, F Serisi modellerinin 10. yılını, 500 tane üretilecek olan özel RC F ve GS F ile kutluyor.

09:4113 Kasım 2017
Otomotiv
500 adetlik özel seriler
Lexus, F Serisi modellerinin 10. yılını, 500 tane üretilecek olan özel RC F ve GS F ile kutluyor.

Lexus, yüksek performanslı F Serisi modellerinin 10. yılını, 500 adetle sınırlı sayıda üretilecek özel RC F ve GS F ile kutluyor.

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Tasarımıyla, performansıyla ve sürüş özellikleriyle standart modelden ayrılan F Serisi, markanın sportif imajına da önemli katkı yaptı.

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Lexus F Serisi'nin 10. yıla özel olarak yapılan ve 2018'de satışa sunacağı 500 adetlik RC F ve GS F modelleri, 5.0 litrelik V8 motorlara ve arkadan itişli sürüşe sahipler.

Son güncelleme: 09:4527.11.2017
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