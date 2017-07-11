60. yaşa ‘Yıldönümü’ serisi

60. yıla özel, yılsonuna kadar sınırlı sayıda üretilecek bir seri hazırlayan Fiat, efsanevi modelin bu özel versiyonunu bu ay itibariyle ülkemizde de satışa sunuyor.

Fiat'ın efsanevi modeli 500, ‘60' yıllık başarısını kutluyor. 60. yıla özel, yılsonuna kadar sınırlı sayıda üretilecek bir seri hazırlayan Fiat, efsanevi modelin bu özel versiyonunu bu ay itibariyle ülkemizde de satışa sunuyor.

4 Temmuz 1957'den bu yana otomobil dünyasının ikonik modellerinden biri olarak öne çıkan Fiat 500'ün 60. yıldönümü özel serisi, bünyesinde barındırdığı tasarım detaylarıyla orijinal 500'e gönderme yaparken, teknolojik özellikleriyle de modern çağın gereksinimlerini karşılıyor.