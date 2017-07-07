60. Yaşını Kutlayan Fiat 500’e Özel Versiyon

Fiat’ın efsanevi modeli 500, ‘60’ yıllık başarısını kutluyor. 60. yıla özel, yıl sonuna kadar sınırlı sayıda üretilecek bir seri hazırlayan Fiat, 500'ün bu özel versiyonunu Temmuz ayı itibariyle ülkemizde de satışa sunuyor.

Fiat 500, 60'ıncı doğum yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. 4 Temmuz 1957'de İtalya'da doğan Fiat 500'severlerin sayısı dünya genelinde her geçen gün artan bir taleple karşılanıyor ve bugün yüzde 80'i doğum yeri haricindeki ülkelere satılıyor.

Fiat'ın ilk kez 4 Temmuz 1957 yılında, Torino'da ürettiği, yıllar içinde 4 milyon adedi aşan satış rakamına ulaşan modeli Fiat 500'ün 60. yıla özel olarak yıl sonuna dek sınırlı sayıda üretilecek olan versiyonu, Fiat 500 Anniversario ülkemizde de satışa sunuldu. Fiat 500 Anniversario, Türkiye'de Dualogic şanzımanla kombine edilen, 69 HP gücündeki 1.2 litrelik motor seçeneği ile tercih edilebilecek. 84 bin 900 TL'lik anahtar teslim başlangıç fiyatına sahip olan Fiat 500 Anniversario, hem hatchback hem cabrio karoser seçenekleriyle satışa sunuluyor.

500 Anniversario, retro konsol, farklı noktalarda kullanılan özel logo ve motor kaputundaki krom uygulama gibi tasarım ayrıntılarıyla orijinal Fiat 500'e gönderme yaparken, ikonik modelin karakteristik özelliklerini modern bir yorumla ortaya koyuyor. Fiat 500 Anniversario, yeni Riviera Yeşili ve Sicilia Turuncusu gibi sıra dışı renk seçenekleriyle de ön plana çıkıyor. Özel serinin sahip olduğu kendine özgü 60'lar görüntüsü, otomobilin geçmişindeki en önemli özelliklerden bazılarını da bünyesinde barındırıyor. Kaput ve ayna başlıkları üzerinde yer alan krom vurgular, nostaljik Fiat logoları ve klasik otomobil lastiklerini çağrıştıran 16 inç'lik klasik jantlar Fiat 500 Anniversario'nun ön plana çıkan görsel özelliklerini oluşturuyor. Otomobilin zarafeti, bagaj kapağında yer alan ve ona sportif bir hava katan "Anniversario" logosuyla mühürleniyor.

HEM TEKNOLOJİK HEM RETRO

Özel üretilen Fiat 500 model ailesinin tamamında olduğu gibi bu özel seri de modern teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanıyor. Çok fonksiyonlu direksiyon simidi, Bluetooth, USB ve Aux bağlantısını destekleyen dokunmatik ekranlı 7 inçlik UconnectTM bilgi ve eğlence sistemi, dijital klima kontrol paneli, sis farları ve arka park sensörleri modelde standart olarak sunuluyor. Ayrıca hız sınırlama ile hız sabitleme sistemi ve akıllı telefonların temel fonksiyonlarına orta konsola entegre UconnectTM'in 7 inçlik ekranı üzerinden erişim imkanı sağlayan CarPlaydesteği de standart olarak sunuluyor. Kullanıcılar, Apple CarPlay desteği sayesinde sürücü ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan telefon görüşmelerini yapabiliyor, mesaj alabiliyor veya gönderebiliyor ve akıllı telefon üzerinden müzik dinleyebiliyor.