Ailenin yeni üyesi E-Pace

Spor otomobillerden ilham alan tasarımı ile E-PACE, Jaguar’ın tamamen elektrikli ilk SUV modeli olan I-PACE Concept ve Yılın Otomobili ödülünü kazanan F-PACE modelinin ardından Jaguar PACE ailesinin en yeni üyesi olarak yerini aldı.

Spor otomobillerden ilham alan tasarımı ile E-PACE, Jaguar'ın tamamen elektrikli ilk SUV modeli olan I-PACE Concept ve Yılın Otomobili ödülünü kazanan F-PACE modelinin ardından Jaguar PACE ailesinin en yeni üyesi olarak yerini aldı. 2018 yılı ilk çeyreğinde Türkiye'de olacak olan Jaguar E-PACE, bir Jaguar spor otomobilin tasarım ve performansını geniş, kullanışlı ve AWD otomobilde toplayan beş koltuklu kompakt bir SUV modeli. E-PACE 125g/km CO2 değerine sahip temiz ve hızlı tepki veren 150 bg dizel motordan 0-100km/sa değerine 6,4 saniyede ulaşan sportif 300 bg benzinli motora kadar yalnızca Ingenium benzinli ve dizel motorları içeren ilk Jaguar modeli olacak.