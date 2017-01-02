Aventador’a ‘S’ dopingi

Avertador S, aerodinamik tasarımı, yeniden geliştirilen süspansiyonu, artan gücü ve yeni sürüş dinamikleri ile farklılaşıyor. Aventador S'de atmosferik 12 silindirli 6,5 litre motor, 40 beygir daha fazla güç üreterek, 5.500 d/d'de 690 Nm'lik bir torkla 740 beygirlik maksimum güce erişiyor. Bu güç bin 575 kg'lık boş ağırlık ile, sadece 2,13 kg/bg'lik bir ağırlık-güç oranı sağlıyor. 0-100 km/s hızlanmayı 2,9 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı 350 km/s. Lamborghini'nin 7 vitesli hafif şanzıman sistemi Bağımsız Vites Kolu (ISR), 50 milisaniyeye varan sürelerde otomatikleştirilmiş vites değişimleri sağlıyor.