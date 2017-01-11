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Dünyanın önde gelen otomobil fuarlarından "North American International Auto Show", ABD'nin Detroit kentinde başladı.
9 Ocak günü kapılarını açan fuar ziyaretçi akınına uğrarken dünyanın önde gelen otomotiv devleri adeta çıkarma yaptı.
Ziyaretçiler arasında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da vardı.
Bir zamanların otomobil endüstrisinin merkezi olarak bilinen Detroit son yıllarda yaşadığı kriz nedeniyle ölü bir şehir görüntüsünü almıştı. Eski parlak günlerine geri dönen Detroitteki fuarda ‘lüks’ ağırlıklı 50 yeni modeli vitrine çıktı.
Lüks otomobillerin yanında geleceğin araçları olarak gösterilen tasarımlar da izleyicilerle buluştu.
İşte Detroit'e damga vuran modellerden öne çıkanları:
General Motors Corp., yeni SUV'u GMC 2018 Terraine'i tanıttı.
Yeni Mercedes-Benz GLA 250 görücüye çıktı.
Mercedes-Benz'in İstanbul doğumlu yönetim kurulu başkanı Dieter Zetsche, yeni E-Class Coupé'yi izleyicilere tanıttı.
2018 Model Volkswagen Atlas...
2017 model Nissan Rouge Sport...
2017 model Acura NSX...
2018 model Chevrolet Traverse...
Audi'nin yeni SUV'u Q8...
2018 model Lexus LS 500...
2017 Dodge Challenger...
018 Mercedes-AMG GT C Edition 50
Waymo firması yeni sürücüsüz otomobili Chrysler Pacifica minivanı tanıttı.
Yanfeng firmasının XIM 17 modeli...
2018 BMW M550i xDrive...
Nissan Vmotion 2.0...
2018 Toyota Camry...
2017 Jeep Compass...
2018 Kia Stinger...
2018 Honda Odyssey...
2018 Camry XSE ve XLE...
GMC Denali kamyon...
2018 GAC GS7...
Jeep CJ66...
2018 Audi S5 Cabriolet...
2017 Chevrolet Camaro SS convertible...
Infiniti QX50...
2017 Ford GT...
Detroit Auto Show 2017 başladı
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