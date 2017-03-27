Dizel otomatik Renegade geldi yeni Compass gün sayıyor…

Jeep Renegade'in 1.6 litre turbo dizel motor ve 6 ileri DDCT otomatik şanzımanlı versiyonları, Longitude ve Limited isimli iki ayrı donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 1.6 litre turbo dizel motor ve 6 ileri DDCT otomatik şanzımanlı Renegade'ler 123 bin 850 TL'lik anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Öte yandan sınıfının en gelişmiş 4×4 sistemlerine sahip, en yetenekli kompakt SUV modeli olarak dikkat çekecek Compass bu yılın sonbahar aylarından itibaren ülkemiz yollarına çıkmaya başlayacak.