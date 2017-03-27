Dizel otomatik Renegade geldi yeni Compass gün sayıyor…

Jeep markasının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ve büyük beğeni ile karşılanan Renegade modelinin dizel otomatik versiyonu, ülkemizde de satışa sunuldu.

Jeep markasının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ve büyük beğeni ile karşılanan Renegade modelinin dizel otomatik versiyonu, ülkemizde de satışa sunuldu.

Jeep Renegade'in 1.6 litre turbo dizel motor ve 6 ileri DDCT otomatik şanzımanlı versiyonları, Longitude ve Limited isimli iki ayrı donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 1.6 litre turbo dizel motor ve 6 ileri DDCT otomatik şanzımanlı Renegade'ler 123 bin 850 TL'lik anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Öte yandan sınıfının en gelişmiş 4×4 sistemlerine sahip, en yetenekli kompakt SUV modeli olarak dikkat çekecek Compass bu yılın sonbahar aylarından itibaren ülkemiz yollarına çıkmaya başlayacak.