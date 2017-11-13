Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Doğuş Oto’ya ‘Web Oscarı’

Doğuş Oto’nun web sitesi, Altın Örümcek Web Ödülleri Otomotiv kategorisinde “en iyi site” seçildi.

09:2513 Kasım 2017
Otomotiv
Doğuş Oto’ya ‘Web Oscarı’
Doğuş Oto’nun web sitesi, Altın Örümcek Web Ödülleri Otomotiv kategorisinde “en iyi site” seçildi.

VW Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT ve Skoda markalarının yetkili satıcısı Doğuş Oto'nun web sitesi, Altın Örümcek Web Ödülleri Otomotiv kategorisinde “en iyi site” seçildi. Türkiye'nin en başarılı projelerini belirleyen “Altın Örümcek Web Ödülleri'nin” otomotiv kategorisindeki birincisi Doğuş Oto oldu.

dogusoto

Doğuş Oto Genel Müdür'ü Zafer Başar “Ziyaretçilerimiz internet üzerinden diledikleri anda, gerçek zamanlı araç stoğu inceleme, fiyat–donanım bilgisi alabilme ve hatta beğendikleri aracı kendi adlarına ayırabilecekleri online Doğuş Oto'yu yarattık” dedi.

Son güncelleme: 09:3227.11.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar