Doğuş Oto’ya ‘Web Oscarı’

Doğuş Oto’nun web sitesi, Altın Örümcek Web Ödülleri Otomotiv kategorisinde “en iyi site” seçildi.

VW Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi, Porsche, SEAT ve Skoda markalarının yetkili satıcısı Doğuş Oto'nun web sitesi, Altın Örümcek Web Ödülleri Otomotiv kategorisinde “en iyi site” seçildi. Türkiye'nin en başarılı projelerini belirleyen “Altın Örümcek Web Ödülleri'nin” otomotiv kategorisindeki birincisi Doğuş Oto oldu.

Doğuş Oto Genel Müdür'ü Zafer Başar “Ziyaretçilerimiz internet üzerinden diledikleri anda, gerçek zamanlı araç stoğu inceleme, fiyat–donanım bilgisi alabilme ve hatta beğendikleri aracı kendi adlarına ayırabilecekleri online Doğuş Oto'yu yarattık” dedi.