Dünya teknolojideki bu devrimi konuşuyor

Elektrikli otomobil üreticisi Faraday Future, yeni modeli FF91’i ABD’nin Las Vegas kentinde başlayan CES fuarında tanıttı. Tanıtıma otomobilin sıradışı özelliği damga vurdu. Tanıtım videosunda aracın dışından akıllı telefon ile komut alan FF91’in, sürücüsüz bir şekilde park yeri aradığı görülüyor. FF91, uygun yeri bulunca kendi kendine park ediyor. Aracın üzerinde bulunan 30 sensör, 10 kamera, 12 radar alıcısı ve bir 3D sensör, aracın uygun park yerini aramasını sağlıyor.
1050 beygir motora sahip araç tek şarjla 600 km’den fazla yol gidebilen araç 0’dan 100 km’ye 2.39 saniyede çıkabiliyor. Aracın 2018’den önce satışına başlanması beklenmiyor.