Egea 45 bin barajını geçti

Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla yollara çıkardığı ve 2016 yılında "Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Modeli" unvanını kazanan Fiat Egea Ailesi'nin ülkemizdeki satışları 45 bin adedi geçti.

Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla yollara çıkardığı ve 2016 yılında "Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Modeli" unvanını kazanan Fiat Egea Ailesi'nin ülkemizdeki satışları 45 bin adedi geçti.

2015 yılsonunda sedan karoserli versiyonuyla pazarda yer almaya başlayan ve 2016 yılında hatchback ve station wagon karoserli versiyonları satışa sunulan Fiat Egea’nın satışları hızla 50 bin adede doğru ilerliyor.

Fiat, tüm Egea Ailesi için Şubat ayına özel hayata geçirdiği kredi kampanyası ile ayrıca dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında 2017 model Egea’lar 57 bin 900TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 0.99 faiz fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

2016 yılında Türkiye’de yılın en çok satan otomobili olan Fiat Egea model ailesinin yollara çıkmasından bu yana toplam satışları 45 bin adedi geçti. Şubat ayından itibaren hızla 50 bin adetlik satış başarısına doğru ilerleyen Egea model ailesi için hayata geçirilen kredi kampanyası ayrıca ön plana çıkıyor. Şubat sonuna kadar geçerli kampanyada 2017 model Egea’lar 57.900TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde

0.99 faiz fırsatıyla sahiplerini bekliyor.

Tofaş’ta geliştirilip üretilen Fiat Egea’nın sedan, hatchback ve station wagon karoser seçeneklerinin tümü için geçerli olan avantajlı kredi kampanyası kapsamında Fiat ayrıca, ayda 824 TL taksitle 48 aya varan vadede 30 bin TL’lik kredi fırsatı da sunuyor.