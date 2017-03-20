‘Ev alma klasik al’

Fiyatları 500 bin lira seviyelerinden başlayan araçların ikinci el ticaretini yapan S&S motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Hangi kriterlerle bakaranız bakın dünyanın en çok para kazandıran yatırım aracı klasik otomobillerdir. Ev almayın, klasik otomobil alın” dedi.

2016 yılında, piyasada süper lüks olarak tarif edilen, fiyatları 500 bin TL civarından başlayan sıfır kilometre F segmenti araçların satış rakamı 5 bin 41 adet olarak gerçekleşti. Bu 5 bin 41 adedin 2 bin 800 adedini ise motor hacimleri 3,0 litrenin üzerinde olan milyon TL’lik araçlar oluşturdu.

Kur ve ÖTV artışından en fazla etkilenen büyük motor hacimli süper lüks araçlar pazarı, 2016’da yüzde 35 oranında küçüldü. BMW, Mercedes ve Audi gibi markalar ise lüks pazarındaki küçülmeden, ağırlıklı olarak 1,6 litre ve altında hacimde motorları olan araçlar satarak etkilenmediler.

25 MİLYON EURO'LUK FERRARI 250 GTO

Klasik otomobillerde de söz sahibi olduklarını anlatan S&S Motor’un Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Hangi kriterlerle bakaranız bakın dünyanın en çok para kazandıran yatırım aracı klasik otomobillerdir. Ev almayın, klasik otomobil alın. Koleksiyoner bir müşterime 2007'de Ferrari 250 GTO modelini almasını önerdim. Bahsettiğim araç o dönemde 25 milyon Euro'ydu. Müşterim bana “Sen deli misin? Bu kadar paraya araba mı alınır?” dedi. İki sene sonra araç 32 milyon Euro'ya, geçen sene ise 52 milyon Euro'ya satıldı. Bu araba iki sene içerisinde 100 milyon Euro'ya satılır. Eğer müşterim 2007 yılında bu aracı satın almış olsaydı. Şu anda ciddi bir gelir elde etmiş olacaktı” diye konuştu.

“Gelecek elektriklide”

Klasik otomobiller gibi elektrikli otomobillerin geleceğinin de farklı olacağını düşündüğünü söyleyen Albayrak, ” Tesla en çok ilgi gösterdiğimiz markaların başında. Geçen sene 7 adet Tesla sattık. Türkiye'ye Tesla'nın ne zaman geleceği bilinmiyor, gelecekler mi onu da bilmiyoruz. ÖTV oranı sadece yüzde 3″ diye konuştu. Elektrikli araçlarla, otonom sürüşün birlikle geliştiğine dikkat çeken Albayrak, Mobileye firmasının Intel tarafından 15 milyar dolar gibi bir rakama satın alınmasının bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

45 MİLYONLUK LİRALIK YENİ YATIRIM

Sıfır kilometre lüks pazarındaki küçülme, ikinci el lüks pazarına da doğrudan etki etti. Geçen yıl büyük kısmını 3,0 litre ve üstü araçların oluşturduğu bin 61 adet kullanılmış lüks araç satan pazarın önemli oyuncularından S&S Motor’un Genel Müdürü Ferhat Albayrak kullanılmış süper lüks pazarının da gelişmelerden etkilendiği, artık showroomlarında küçük motorlu lüks araçlara da yer vereceklerini açıkladı. Albayrak , bu amaçla İstanbul 4. Levent’te . 4. Levent'te yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alan satın aldıklarını ve 2018 yılında devreye girecek bu yeni alan için 45 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını duyurdu. Albayrak, “S&S Motors olarak yeni yatırımla birlikte bu segmentte daha çok söz sahibi olacağımızı, yıllık satışlarımızı yüzde 100 arttırıp 2 binli adetlere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.