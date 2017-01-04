Faraday Future, geleceğin otomobilini görücüye çıkardı

sozcu.com.tr/EKONOMİ Elektrikli araç üreticisi Faraday Future, ürettiği ilk modeli Las Vegas'ta başlayan ünlü teknoloji fuarı CES'te görücüye çıkardı.
Firmanın tanıttığı SUV tipindeki elektrikli otomobil FF91, oldukça ilgi gördü.
FF91, 1050 beygir gücünde 130 kwh'lik bataryaya sahip motor ile tek bir şarj ile 600 km'den fazla yol gidebiliyor.
Araç, 0'dan 100 km hıza 2.39 saniyede çıkabiliyor. Bu aynı hıza 2.40 saniyede çıkan Tesla'nın P100D otomobilinden daha hızlı olduğu anlamına geliyor.
Araç fiyatının belirtilmediği tanıtımda firmanın internet sitesinden ön kayıt tutarı olan 5000 dolar ödeyenlerin otomobili almak için sıraya girecekleri belirtildi. Otomobilin 2018'den önce kullanıcılarla buluşması beklenmiyor.
Tanıtımda aracın 'bağlanabilirlik' özelliğine vurgu yapılırken, aracın akıllı sisteminin kendini geliştirme kabiliyetinin altı çizildi.
Aracın sürücüsüz kullanım özelliğine de değinilen tanıtımda kendi kendine park ediş denemesi yapıldı. Araçta sürücüsüz kullanım için 30'dan fazla sensör, 10 kamera, 12 menzil radarı ve bir 3D radar sensörü bulunmakta.
Merkezi Los Angeles'te bulunan Faraday Future markası, Çinli şirket LeEco'ta ait.